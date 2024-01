ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ନିଜକୁ କିପରି କରିବେ ସାମିଲ? ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଆଧାର କାର୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ରହିଛି । ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାମଭକ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଦେଶର କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ତଥା ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିବେ । ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ।

କିପରି ଯୋଗ ଦେବେ?

ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଉଦଘାଟନ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାମ ଲଲାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପବିତ୍ର କରାଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିପରି ଦାନ କରିବେ ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଘରେ ବସିଥିବା ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଆପଣ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରି ଦାନ କରିପାରିବେ।

A/C Name: Shri Ram Janambhoomi Teerth Kshetra

A/C No : 39161495808

IFSC Code: SBIN0002510

Branch: Naya Ghat, Ayodhya, UP

UPI ID: shriramjanmbhoomi@sbi

UPI ID: shriramjanmbhoomi@bob

Account Name: Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra

Account Number: 05820100021211

IFSC Code: BARB0AYODHY

Branch Name: Naya Ghat, Ayodhya, up

Account Name: Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra

Account number: 3865000100139999

IFSC CODE: PUNB0386500

BRANCH: Naya Ghat, Ayodhya U.P

ଯଦି ବିଦେଶର ଲୋକମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଘରେ ବସି ସହଜରେ ଦାନ କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଲଗା ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ବିବରଣୀ ଅଂଶୀଦାର କରିଛି।