ଫ୍ରିଜ୍‌ରେ ରଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଚି ଶୁଖିଯାଉଛି! ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟ, ଅଧିକ ଦିନ ପାଇଁ ରଖିବ ‘ସତେଜ’

Coriander Fresh Tips: ଧନିଆ ସହିତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଏହା ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଧନିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବଜାରରେ ସର୍ବଦା ଉପଲବ୍ଧ। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଧନିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଧନିଆ ସହିତ ସଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଉଭୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ପ୍ରିୟ କରିଥାଏ। ଘରେ ଚଟଣି ତିଆରି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଧନିଆ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

କିନ୍ତୁ ଧନିଆ ସହିତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଏହା ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜ୍‌ରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କଳା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାଜା ଟେଷ୍ଟ ହରାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହା ଘଟେ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତେଜ ରଖିପାରିବେ…

ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ, ବଜାରରୁ କିଣିବା ପରେ, କଇଁଚି ସାହାଯ୍ୟରେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ସଫା କରନ୍ତୁ। ତା’ପରେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାଣିରେ ରଖନ୍ତୁ। ତା’ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧୋଇ ଏକ କପଡାରେ ଗୁଡ଼ାନ୍ତୁ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସତେଜ ରଖିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଟିକେ ଭିନେଗାର ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ପାରିବେ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିଜର୍ ନାହିଁ, ତେବେ କାଗଜ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ। ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ କାଗଜରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଶୁଖିଲା ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। କାଗଜ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଶୋଷଣ କରେ, ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ସତେଜ ରଖେ।

ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏହାକୁ ଏକ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ, ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଫ୍ରିଜରେ ରଖାଯାଇପାରିବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏହା ସତେଜ ରହିବ।

ଧନିଆକୁ ଧୋଇ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା’ପରେ ମୂଳ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା’ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। କଟା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଏକ ଏୟାରଟାଇଟ୍ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସତେଜ ରହିବ।

(ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହା କେବଳ ସାଧାରଣ ସୂଚନା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ନୁହେଁ। ତେଣୁ, କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ।)

