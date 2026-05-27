ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଉଛି ମୋବାଇଲ ଡାଟା? ଫୋନରେ ଲୁଚିଥିବା ଏହି ସେଟିଂ ବଞ୍ଚାଇବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ପୁରା ଦିନ ଚାଲିବ ଡାଟା
ଏମିତି କରନ୍ତୁ ସେଟିଂ ସରିବନି ମୋବାଇଲ ଡାଟା!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସରେ ଯୋଗଦେବା କିମ୍ବା ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିବା ହେଉ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେହୁଏ।
କିନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଏ। ଏହି ଚିନ୍ତା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଡାଟା ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ବିଶେଷକରି ୧GB କିମ୍ବା ୧.୫GB ପ୍ଲାନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତୀବ୍ର।
ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଭିତରେ କିଛି ଲୁକ୍କାୟିତ ସେଟିଂସ୍ ଅଛି ଯାହା ସକ୍ଷମ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
ତୁରନ୍ତ Background Data ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ:
ଏପରି ଅନେକ ଆପ୍ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ସକ୍ରିୟ କରି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରିଚାଲିଥାଏ।
ଏହି କାରଣରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ନକରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ସେଟିଂସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡାଟା କିମ୍ବା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପ୍ ରିଫ୍ରେଶ୍ ବିକଳ୍ପକୁ ଅକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଖୋଲୁଥିବା ଆପ୍ କେବଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ।
ଡାଟା ସେଭର ମୋଡ୍ କରିବ କମାଲ:
ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଇଫୋନ୍ ଉଭୟ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଡାଟା ସେଭର୍ କିମ୍ବା ଲୋ ଡାଟା ମୋଡ୍ ସୁବିଧା ଅଛି। ଏହି ସୁବିଧା ସକ୍ଷମ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଫୋନ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରେ।
ଆପ୍ସ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅପଡେଟ୍ ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଏବଂ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଙ୍କ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ହୁଏ। ଏହା ଫଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଟା ସଞ୍ଚୟ ହୁଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଥାଏ।
WhatsApp ଏବଂ Instagram ସେଟିଂସ୍ ବଦଳାନ୍ତୁ:
ଆଜିକାଲି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍ ସର୍ବାଧିକ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ବିଶେଷକରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ଭଳି ଆପ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମିଡିଆ ଅଟୋ ଡାଉନଲୋଡ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, କମ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କମ୍ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରି ଭିଡିଓ ଲୋଡ୍ ହେବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ।
HD ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ:
YouTube, Netflix, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ OTT ଆପ୍ ପ୍ରାୟତଃ HD ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରନ୍ତି, ଯାହା ବହୁତ ପରିମାଣର ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରେ।
ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରି ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଭିଡିଓ ଗୁଣବତ୍ତା ୪୮୦p କିମ୍ବା ଅଟୋ ମୋଡ୍ ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଭିଡିଓ ସୁଗମ ଭାବରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ଡାଟା ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିବ।
ଅଟୋ ଆପ୍ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ:
ପ୍ରାୟତଃ, Google Play Store କିମ୍ବା App Store ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିଚାଲିଥାଏ। ବଡ଼ ଆପ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ।
ତେଣୁ, Play Store ସେଟିଂସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ “Wi-Fi ଉପରେ ଆପ୍ସକୁ ସ୍ୱୟଂ-ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ” ବିକଳ୍ପକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆପ୍ସ କେବଳ Wi-Fi ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଅପଡେଟ୍ ହୁଏ।
ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଉଜରରେ ଲାଇଟ୍ ମୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ:
ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ରାଉଜ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ Chrome ବ୍ରାଉଜରରେ ଲାଇଟ୍ ମୋଡ୍ କିମ୍ବା ଡାଟା ସେଭିଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ସକ୍ଷମ କରିପାରିବେ।
ଏହା ୱେବ୍ ପେଜଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋଡ୍ ହୁଏ। ଦୁର୍ବଳ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପେଜଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିଯାଏ ଏବଂ ଡାଟା ସେଭ୍ ହୁଏ।
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଛୋଟ ସେଟିଂସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ।
ପ୍ରାୟତଃ, ସମସ୍ୟାଟି ଡାଟା ପ୍ଲାନରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଭୁଲ ଫୋନ୍ ସେଟିଂସରେ ରହିଥାଏ। ଟିକିଏ ସତର୍କତା ସହିତ ଆପଣ ସୀମିତ ଡାଟା ପରିମାଣ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାରା ଦିନ ଆରାମରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।