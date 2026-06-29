ବିନା ଫ୍ରିଜରେ ବି ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟମାଟୋକୁ କିପରି ରଖିବେ ସତେଜ ? ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଉପାୟ
ପ୍ରାୟତଃ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ଅଧିକ ଟମାଟୋ କିଣି ଆଣିବା ପରେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନରମ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା।
Tomato Freshness: ଟମାଟୋ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ରୋଷେଇ ଘରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ତରକାରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଲାଡ ଏବଂ ଚଟଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହା ବିନା ଅନେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଧୁରା ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ଅଧିକ ଟମାଟୋ କିଣି ଆଣିବା ପରେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନରମ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଟମାଟୋକୁ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ ସେତିକି ଭଲ ଉପାୟ ନୁହେଁ?
ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବା କାହିଁକି ଅନୁଚିତ୍?
ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଟମାଟୋକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଗଠନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଥଣ୍ଡା ତାପମାତ୍ରା ଟମାଟୋ ପାଚିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରୋକି ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ଗୁଣ୍ଡ ବା ଭିତର ଅଂଶ ଟିକେ ଦାନାଦାର ଭଳି ଲାଗେ। ତେଣୁ ଯଦି ଟମାଟୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଚି ନାହିଁ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ଘରର ତାପମାତ୍ରାରେ (ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍) ରଖିବା ଭଲ ବୋଲି ଧରାଯାଏ।
ଟମାଟୋକୁ କିପରି ସତେଜ ରଖିବେ?
ଟମାଟୋକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତେଜ ରଖିବାର ଏକ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ଏହାର ଡେମ୍ଫ ଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ତଳକୁ କରି ରଖିବା। ଫୁଡ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଜେ. କେଞ୍ଜି ଲୋପେଜ୍-ଅଲ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଟମାଟୋର ଅଧିକାଂଶ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏହାର ଡେମ୍ଫ ଥିବା ଅଂଶ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋକୁ ଏହି ଅଂଶ ଆଧାରରେ ତଳକୁ କରି ରଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆର୍ଦ୍ରତା କମ୍ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଟମାଟୋ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରସାଳ ରହିଥାଏ।
କମ୍ ଜାଗା ଥିଲେ କେଉଁ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ?
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଗା କମ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆଉ ଏକ ସହଜ ଉପାୟ ଆପଣାଯାଇପାରିବ। ଡେମ୍ଫ ଥିବା ଅଂଶକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଟେପ୍ ଲଗାଇ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆର୍ଦ୍ରତା ବାହାରକୁ ଯିବାର ଗତି କମିଯାଏ ଏବଂ ଟମାଟୋ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସଂକୁଚିତ (ଚେପ୍ଟା) ହୁଏନାହିଁ। କିଛି ପରୀକ୍ଷଣରେ ଏହି ଉପାୟ ଟମାଟୋକୁ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତେଜ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଏହି ସବୁ କଥା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ
ଟମାଟୋକୁ ରଖିବା ସମୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରି ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଏ। ଅଧିକ ଗରମ କିମ୍ବା ଖରା ଟମାଟୋକୁ ଶୀଘ୍ର ନରମ କରିଦେଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ଗଦା କରି ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ (ଲମ୍ବାଇ କରି) ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଚାପ ଯୋଗୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ନ ହୁଏ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଟମାଟୋକୁ କଦଳୀ ଏବଂ ସେଓ ଭଳି ଫଳଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଫଳଗୁଡ଼ିକରୁ ‘ଇଥିଲିନ ଗ୍ୟାସ୍’ ବାହାରିଥାଏ, ଯାହା ଟମାଟୋକୁ ଶୀଘ୍ର ପଚାଇବା ଏବଂ ଖରାପ କରିବାର କାମ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟମାଟୋକୁ ଧୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (ଓଦାଭାବ) ଯୋଗୁଁ ଏଥିରେ କାଦୁଅ ବା ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ଏହା ସଢ଼ିଯାଇପାରେ।
କେତେବେଳେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବା ଠିକ୍?
ଯଦି ଟମାଟୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଚିଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ହିଁ ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବା ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ, ରୋଷେଇ କରିବାର ପ୍ରାୟ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ବାସ୍ନା ପୁଣିଥରେ ଭଲ ହୋଇଯିବ।