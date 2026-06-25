ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ସୁସ୍ଥ ଅଛି କି ନାହିଁ, କେମିତି ଜାଣିବେ? ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ବିଗାଡ଼ୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ଯେତେବେଳେ ଗଟ୍ ହେଲଥ୍ (ପେଟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ) ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଛୋଟ ଛୋଟ ସଙ୍କେତ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। କେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ୟାସ୍ ତିଆରି ହୁଏ, କେତେବେଳେ ପେଟ ଫୁଲିଯାଏ (Bloating), କେତେବେଳେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ (Constipation) କିମ୍ବା ଝାଡ଼ା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ, ତ କେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ଥକ୍କାପଣ କିମ୍ବା ତ୍ୱଚା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ।
Gut Health : ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଥିପାଇଁ କହିଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବାର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଯଦିଓ ବଦଳୁଥିବା ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଜନିତ ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆମ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ତନଳୀ (Intestines)। ଖାଦ୍ୟ ଯେପରି ସଠିକ୍ ଭାବେ ହଜମ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଶରୀରକୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତନଳୀ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଆପଣଙ୍କ ଗଟ ହେଲଥ ଠିକ ଅଛି ତ?
ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ପ୍ରୋସେସଡ୍ ଫୁଡ୍ (ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଖାଦ୍ୟ), ଫାଇବରର ଅଭାବ, ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଶୋଇବାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗଟ୍ ବାଲାନ୍ସ (Gut Balance) ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଗଟ୍ ହେଲଥ୍ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ।
ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଟ୍ କେତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକରୁ ଏହାର ସ୍ଥିତି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଗ୍ୟାସ୍ ହେବା, ପେଟ ଫୁଲି ରହିବା, ପ୍ରାୟତଃ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ କିମ୍ବା ଝାଡ଼ା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା ଏବଂ କେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ଥକ୍କାପଣ କିମ୍ବା ତ୍ୱଚା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବା, ଗଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତନଳୀ ସମସ୍ୟାର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ। ଯଦିଓ ଲୋକମାନେ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣକୁ ସାଧାରଣ ମନେକରି ଅଣଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ସାଜିପାରେ।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଆପଣଙ୍କ ଗଟ୍ ହେଲଥ୍ (ପେଟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ) ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା କେମିତି ଚିହ୍ନଟ କରିବେ?
ପ୍ରାୟତଃ ପେଟ ଫୁଲିବା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟାରେ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି କି?
ଲଗାତାର ବ୍ଲୋଟିଂ (Bloating) ଅର୍ଥାତ୍ ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଜମି ରହିବା ଏହାର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ ଯେ, ଖାଦ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହଜମ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ତନଳୀରେ ଥିବା ଅଣୁଜୀବ (Microbes) ଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି।
ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୁଏନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ଗଟ୍ ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହୁଥିବା ବ୍ଲୋଟିଂ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ବାରମ୍ବାର ଝାଡ଼ା ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି କି?
ସାଧାରଣ ମଳତ୍ୟାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲଗାତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା, ଗଟ୍ ହେଲଥ୍ (ପେଟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ) ସହ ଜଡ଼ିତ ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ।
କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଝାଡ଼ା ହେବା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗଟ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଶୋଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଜଣାପଡ଼େ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।
ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଡ଼ବଡ଼ି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ।
ବାରମ୍ବାର ବ୍ରଣ ହେବା ଏବଂ ତ୍ୱଚାରେ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ବା ଜଳାପୋଡ଼ା ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗଟ୍ ହେଲଥ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ। ଆମର ଅନ୍ତନଳୀକୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ବୋଲି ମନେକରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ର ସଂକ୍ରମଣର (Infection) ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଗଟ୍ ହେଲଥ୍ର ଯାଞ୍ଚ ନିଶ୍ଚୟ କରାନ୍ତୁ।
ନିୟମିତ ଭାବେ ମଳତ୍ୟାଗ ହେବା, କମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବା, ଭଲ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଖାଇବା ପରେ ଅଧିକ ଭାରୀ ଲାଗିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ନହେବା ଏବଂ ଶରୀର ସଫୁର୍ତ୍ତି ବା ଶକ୍ତିବାନ ରହିବା, ଏକ ଭଲ ଗଟ୍ ହେଲଥ୍ ର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ଧରାଯାଏ।