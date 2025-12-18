ଏପରି ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ ହ୍ଯାକ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ ? ଆଗୁଆ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଡରାଇପାରେ ହ୍ଯାକର୍ !
WhatsApp ହ୍ଯାକ ହୋଇଥିଲେ ଦେଖାଯାଏ ଏହି ସଙ୍କେତ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ହ୍ବାଟ୍ସଆପରେ ଅନେକ ଲୋକ ସିକ୍ରେଟ ଫାଇଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ କିଛି ଗୁପ୍ତ କଥା ଚାଟରେ ଶେୟାର କରିଥାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ହ୍ବାଟ୍ସଆପ ହ୍ଯାକ ହୋଇଗଲେ ଏହା ଲିକ ହୋଇଯାଏ।
ତେବେ କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ହ୍ବାଟ୍ସଆପ ହ୍ଯାକ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବେ କିପରି ? ହ୍ବାଟ୍ସଆପ ହ୍ଯାକ ହୋଇଥିଲେ, ଦେଖାଯାଏ ଏହି ସବୁ ସଙ୍କେତ…
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଭାରତ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ଆପ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ ସେୟାରିଂ ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ, ଯଦି ଏହା ହ୍ୟାକ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ବହୁତ କ୍ଷତି କରିପାରେ।
ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ଭୁଲ ହାତରେ ପକାଏ ନାହିଁ ବରଂ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଆଜି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ ଏବଂ ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା..
ହ୍ଯାକ ହେଲେ ଏହି ସବୁ ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଏ:
ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯାଏ – ଯଦି ଆପଣଙ୍କର WhatsApp ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ହୁଏ କିମ୍ବା “ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ପଞ୍ଜିକୃତ ନାହିଁ” ଭଳି ଏକ ମେସେଜ୍ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ WhatsApp ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି।
ଚାଟ୍ରେ ଅଜଣା ମେସେଜ୍ ଦେଖିବା – ଯଦି ଆପଣ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ମେସେଜ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଚାଟ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ପଠାଇନଥିବା ମେସେଜ୍ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରି କାହା ସହିତ ଚାଟ୍ କରୁଥାଇପାରନ୍ତି।
ଲିଙ୍କ୍ଡ୍ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଅଜଣା ଡିଭାଇସ୍ ଦେଖିବା – WhatsApp ସେଟିଂସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଲିଙ୍କ୍ଡ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ କୌଣସି ଅଜଣା କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହଜନକ ଡିଭାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରନ୍ତି।
ଅଜଣା କିମ୍ବା ନୂତନ ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ ହେବା – ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜଣା କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହଜନକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଡାଯାଏ ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଅନ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।
କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ: ଆକାଉଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଟୁ-ଫାକ୍ଟର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ ଲିକ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ।
ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସରୁ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାକିଂକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା WhatsApp ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ।