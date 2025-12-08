Ayushman Card: ଘରେ ବସି କିପରି ବନାଇବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ? ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ସହଜ ପ୍ରୋସେସ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ସୁଲଭ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ। ତଥାପି, ଅନେକ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ କିପରି ପାଇବେ।
ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଆଉ ପଡିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସି କରିପାରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ସହଜ ପ୍ରୋସେସ୍ ।
ଆପଣ କିପରି ଘରେ ବସି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ?
ସରକାର ଏବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପାଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।
1- ଘରେ ବସି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଜନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍, mera.pmjay.gov.in, କିମ୍ବା PMJAY/Ayushman ଆପ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
2- ଏହା ପରେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ବା ଏଲିଜିବିଲିଟି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
3- ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ।
4- ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନରେ ପ୍ରାପ୍ତ OTP ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ।
5- ଏବେ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସବମିଟ କରନ୍ତୁ।
6- ଏହା ପରେ, ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ଆପଣ ଏକ CSC କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ
ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝିପାରୁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ। ସେଠାରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ।
ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପାଇଁ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ?
1- ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
2- 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ।
3- ଗରିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ।
4- ଯେଉଁମାନେ ESIC ସୁବିଧା ପାଉନାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
5- ଯେଉଁମାନେ PF ଭରୁ ନାହାଁନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ।