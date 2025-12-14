ନା ଗୁଡ଼, ନା ଚିନି କି ମିଶ୍ରୀ, ବିନା ମିଠାରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ ଥରେ ଗାଜର ହାଲୱା, ହାତ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇବେ
Kitchen Tips: ଗାଜର ହାଲୱା ବିନା ଲାଗେ ଯେମିତି ଶୀତଦିନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଋତୁରେ ବଜାରରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତାଜା ଲାଲ ଗାଜର ଉପଲବ୍ଧ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ଏହି ହାଲୱା ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏହା ଖାଇବାକୁ ଯେମିତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ।
କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଘରେ କେହି ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ। ଗାଜର ହାଲୱା ଏହାର ମିଠା ହେତୁ କିଛି ଘରେ ବହୁତ କମ୍ ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ଗାଜର ହାଲୱା ଖାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ଗାଜର ହାଲୱା ରେସିପି ଆଣିଛୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଚିନି, ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ମିଶ୍ରୀ ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ।
ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗାଜରକୁ ଧୋଇ ଛାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା’ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଘନ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଏକ ପ୍ରେସର କୁକର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ କଟା ଗାଜର ପକାନ୍ତୁ। ତାପରେ, ସେଥିରେ ଅଧ କପ କ୍ଷୀର ଦେଇ ୫-୬ ଥର ସିଟି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାରି ଭିତରେ ୨୦୦ ଗ୍ରାମର ପନିର ନେଇ ଏହାକୁ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ ।
ସେପଟେ କୁକର ସିଟି ବାହାରକରି ସିଝା ଗାଜରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଏବେ ଏକ କଡେଇ ନେଇ ସେଥିରେ ମ୍ୟାସ ହୋଇଥିବା ଗାଜର ପକାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଆଞ୍ଚରେ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଗାଜରରୁ ସମସ୍ତ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଶୁଖିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ । ଏହାପରେ କିଛି ବାଦାମ ଏବଂ କାଜୁ ନେଇ ଭଲଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ ।
ଏହାପରେ ଗାଜର ହାଲୱାରେ ଗୁଣ୍ଡ କାଜୁ ବାଦାମ ପକାଇ ୫-୭ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ । ୫-୭ ମିନିଟ୍ ରାନ୍ଧିବା ପରେ, ଗାଜରରେ ଗ୍ରେଟେଡ୍ ପନିର ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ। ତା’ପରେ, ଅଧ କପ୍ ଅମୁଲ ପାଉଡର ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ।
ଏବେ ସେଥିରେ ଅଧ କପ୍ ଘିଅ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଏକ ବିଟ୍ରୁଟ୍ ଖଣ୍ଡ, ଅଧ କପ୍ କିସମିସକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ଦିଅନ୍ତୁ । ବିଟ୍ରୁଟ୍ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ଦେବ, ଏବଂ କିସମିସ୍ ହାଲୱାକୁ ମିଠା କରିବ। ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପେଷ୍ଟକୁ ଗାଜର ହାଲୱାରେ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ୧୫ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲେ, ଆଞ୍ଚ ବନ୍ଦ କରି ପରଷି ଦିଅନ୍ତୁ ଗରମା ଗରମ ଗାଜର ହାଲୱା ।