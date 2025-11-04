କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରବ; ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ତିଆରି କରି ତ୍ବଚାରେ ଆଣନ୍ତୁ ଚମକ…
କିପରି ତିଆରି କରିବେ ସ୍କ୍ରବ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ବା ଅନଲାଇନରେ ଥିବା ସ୍କ୍ରବ ଗୁଡିକ କିଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଟ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ କିପରି ଘରେ ଅଳ୍ପ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ସ୍କ୍ରବ ତିଆରି କରିପାରିବେ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ତ୍ବଚାକୁ ଚମକ ଦେବା ସହ ଆହୁରୀ ସୁନ୍ଦର କରିଦେବ।
ଆଜିକାଲି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଖରାପ ହେଉଛି। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଚର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ତ୍ୱଚା ଯତ୍ନ ପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଚା ପତ୍ର ଏକ ସ୍କ୍ରବ୍ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ଯବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ତ୍ବଚାରେ ଚମକ ଆଣିପାରିବେ।
କଳା ଚା ଏବଂ କଫି ସ୍କ୍ରବ୍: ଏହି ସ୍କ୍ରବ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଚାମଚ କଳା ଚା ପତ୍ର, 1 ଚାମଚ କଫି ପାଉଡର, 1 ଚାମଚ ଅଲିଭ୍ ତେଲ ଏବଂ 1 ଚାମଚ ମହୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏକ ଘନ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ସମାନ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମସାଜ୍ କରନ୍ତୁ।
କଳା ଚା ଏବଂ ଦହି ସ୍କ୍ରବ୍: ଦହି ଏବଂ କଳା ଚା ସ୍କ୍ରବ୍ ମୁହଁକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଚାମଚ କଳା ଚା ପତ୍ର, 1 ଚାମଚ ଦହି ଏବଂ 1 ଚାମଚ ମହୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମୁହଁ ଏବଂ ବେକରେ ଧୀରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମସାଜ୍ କରନ୍ତୁ। ମସାଜ୍ କରିବା ପରେ, ସାମାନ୍ଯ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମୁହଁକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଚାମଚ କଳା ଚା ପତ୍ର, 1 ଚାମଚ ବେସନ ଏବଂ 1 ଚାମଚ ଗୋଲାପ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ। 5-7 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରବ୍ କରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ।
କଳା ଚା ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ସ୍କ୍ରବ୍: ଯଦି ଲେମ୍ବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ କେବଳ ଏହି ସ୍କ୍ରବ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଚାମଚ କଳା ଚା ପତ୍ର, 1 ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏବଂ 1 ଚାମଚ ମହୁ ଆବଶ୍ୟକ । ଏସବୁକୁ ଏକାଠି ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମାଲିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା’ପରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ।