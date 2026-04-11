ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କିପରି କରିବେ ଡିଲିଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ତରିକା, ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ମନେରଖନ୍ତୁ
ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିବାର ସ୍ଥାୟୀ ଉପାୟ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୟୁଜର ମେଟାର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫେସବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ସ୍ନାପଚଟ୍ ଭଳି ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଆବିର୍ଭାବ ସହିତ, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଫେସବୁକର ଚମକ କିଛିଟା ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି।
ନୂଆ ୟୁଜର ଏବେ ଫେସବୁକ୍ ଅପେକ୍ଷା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବହୁତ ସହଜ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ କହିବୁ।
ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କିପରି ଡିଲିଟ୍ କରିବେ:
ପ୍ରଥମେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ୟୁଜରମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଫେସବୁକ୍ ଆପ୍ ଓପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପରେ ଥିବା ତିନି ଡଟ୍ ମେନୁ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ
ଏହା ପରେ, ସେଟିଂସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ‘ସେଟିଂସ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେସି’ ଅପ୍ସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ତା’ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ।
ଏଠାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓନରସିପ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅପ୍ସନ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
ଏହା ପରେ ଡିଆକ୍ଟିଭେସନ କିମ୍ବା ଡିଲିଟ୍ ଅପ୍ସନ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ।
ଏଠାରେ ଡିଲିଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଏଠାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ତା’ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ।
ୱେବ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଲାପଟପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାପଟପ୍ରେ ଫେସବୁକ୍ ଓପନ କରି ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ସେଟିଂସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ।
ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ମନେରଖନ୍ତୁ:
ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କାରଣ ଦେବାକୁ କୁହାଯିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ନ କହି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିବାର ଅପ୍ସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ Facebook ରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ
ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିବାର ଅପ୍ସନ ଚୟନ କରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୩୦ ଦିନ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ ହେବ ନାହିଁ।
ଏହା ସହିତ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଡାଟା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍, ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଡାଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ।