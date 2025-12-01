ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କିପରି କରିବେ ପ୍ରସନ୍ନ ? ଜାଣନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର
Faith Story: ସୋମବାରକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଶେଷକରି, ଲଗାତାର ୨୧ ସୋମବାର ଉପବାସ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ।
ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି, ବିବାହ ଏବଂ ସନ୍ତାନପ୍ରାପ୍ତି ଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହୁଏ । ବିଶେଷକରି ବିବାହ, ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ଦୁର ହୁଏ ।
ସୋମବାର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି: ସୋମବାର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫା, ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଘରର ପୂଜା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ତା’ପରେ, ଜଳ, କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘିଅ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପଞ୍ଚାମୃତକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଅଭିଷେକ ପରେ, ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ବେଲପତ୍ର, ଦୁଦୁରା ଫୁଲ, ଭାଙ୍ଗ, ଅକ୍ଷତ, ଭସ୍ମ ଏବଂ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା’ପରେ, ଧୂପ ଏବଂ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶିବ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା “ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ” ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ । ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଆରତୀ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ସମୟ: ସକାଳ ୪:୦୦ ରୁ ସକାଳ ୭:୦୦ ସମୟ ଶିବ ପୂଜା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରାତଃକାଳର ମିଶ୍ରଣକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଦୋଷ କାଳ ସମୟରେ କରାଯାଉଥିବା ପୂଜାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ପ୍ରଦୋଷ କାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ସମୟ। ଏହି ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୩୦ ରୁ ୭:୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଧରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି।
ଶିବ ମନ୍ତ୍ର: ପୂଜା ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଜପ କରିପାରିବେ।
- ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ
- ଓଁ ତ୍ରୟମ୍ବକମ୍ ୟଯାମହେ ସୁଗନ୍ଧିଂ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ଉର୍ବାରୁକମିବ ବନ୍ଧନାନ୍-ମୃତ୍ୟୋର୍ମୂକ୍ଷୀୟ ମାମୃତାତ୍