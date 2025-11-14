ଆଉ ଦରକାର ପଡିବନି ଲିପଷ୍ଟିକ; ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଲିପ୍ ବାମ୍, ସପ୍ତାହକରେ ଓଠକୁ ନରମ ଓ ଲାଲ କରିଦେବ ଏହି ବାମ୍….

ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ?

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଶୀତରୁତୁରେ ଓଠ ଫାଟିବା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥା। ମାତ୍ର ଏହି ସମସ୍ଯାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ  ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲିପବାମ ବ୍ଯାବହାର କରନ୍ତି। ତଥାପି କେବେ କେବେ ଓଠ ସଫ୍ଟନେସ ହରାଇ ଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଘରେ ବସି କିପରି ସହଜ ଉପାୟରେ ଲିପ ବାମ ତିଆରି କରିହେବ।

ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ଯକ ସାମଗ୍ରୀ:

ଗୋଟିଏ ବିଟ୍‌
ଏକ ଚାମଚ ଭେସଲିନ୍‌
ଦୁଇଟି ଭିଟାମିନ୍‌ E କ୍ୟାପସୁଲ୍‌
ଏକ ଚାମଚ ନଡ଼ିଆ ତେଲ

ମହାଭାରତର ଏପରି କଥା, ଯାହା ଜାଣିନଥିବେ ୯୯…

କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଞ୍ଚା ଚିକେନକୁ ଫ୍ରିଜରେ…

କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ: ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ବିଟ ରୁଟକୁ ନେଇ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ଏହାର ପେଷ୍ଟ ବନାନ୍ତୁ। ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ଚାମଚରେ ଭେସିଲିନ ନେଇ ଟିକିଏ ଗରମ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏହା ଭଲ ଭାବେ ତରଳିଯିବ। ଏବେ ଏଥିରେ ଏକ ଭିଟାମିନ୍ E କ୍ୟାପସୁଲ୍ କାଟି ଏହାକୁ ମିଶାନ୍ତୁ ଓ ଭଲଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଥିରେ ଏକ ଚାମଚ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିଦିଅନ୍ତୁ।ପରେ ଏହାକୁ ବିଟ ରୁଟ ରସରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁକିଛି ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପରେ, ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟାଏରୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏହା ପୁରା ସେଟ ହୋଇଯିବ।ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଟ୍ ରୁଟ୍ ଲିପ୍ ବାମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସାରିଛି ।

କେତେବେଳେ ବ୍ଯବହାର କରିପାରିବେ: ଆପଣ କୌଣସି ସମୟରେ ଏହାକୁ ବ୍ଯବହାର କରିପାରିବେ। ସକାଳୁ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଓଠ ଶୁଖିଲା ଲାଗିଲେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ।

