ଓଠକୁ ଲାଲ କରିଦେବ ବିଟରୁଟ ଲିପବାମ; ଘରେ ବସି ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟରେ ବନାନ୍ତୁ,
ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନ୍ଯାଚୁରାଲ୍ ଲିପବାମ୍
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଫାଟିଥିବା ଓଠକୁ ମାତ୍ର କିଛି ଦୁଇ ଦିନରେ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍। ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ବିଟରୁଟ ଲିପବାମ। ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟରେ ରେଡି ହୋଇଯିବ ଏହି ଜିନିଷ।
ଓଠକୁ ନରମ ରଖିବା ପାଇଁ ଲିପ୍ ବାମ୍ ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତଥାପି, ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଲିପବାମ ବଦଳରେ ଏବେ ଲୋକ ନ୍ଯାଚୁରାଲ ଉପାୟରେ ବା ଘରେ ତିଆରି କରି ଲିପବାମ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି , ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଘରେ ବସି ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ଏହି ଲିପବାମ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣ ଘରେ ବିଟ୍ରୁଟ୍ ଲିପ୍ ବାମ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଓଠକୁ ନରମ ରଖିବ।
ଲିପ୍ ବାମ୍ ନରମ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ଓଠ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଉତ୍ପାଦ। ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଧିକାଂଶ ଲିପ୍ ବାମ୍ ଏପରି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି କରାଯାଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଓଠକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଓଠର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବିଟ୍ ରୁଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଘରେ ଲିପ୍ ବାମ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ।
ବିଟରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱ ଓଠକୁ ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର କରିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଟରୁ ଲିପ୍ ବାମ୍ କିପରି ତିଆରି କରିବେ।
ବିଟ୍ରୁଟ୍ ଲିପ୍ ବାମ୍ର ଲାଭ:
ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ – ବିଟ୍ର ଗାଢ଼ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଓଠକୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଦେଇଥାଏ।
ମଇଶ୍ଚରାଇଜିଂ – ବିଟ୍ରୁଟ୍ରେ ଥିବା ତେଲ ଓଠକୁ ମଇଶ୍ଚରାଇଜ୍ କରେ ଏବଂ ଫାଟିବାରୁ ରୋକେ।
ରାସାୟନିକ ମୁକ୍ତ – ଏହି ଲିପ୍ ବାମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ଏଥିରେ କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ।
ଶସ୍ତା ଏବଂ ସହଜ – ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଏବଂ ତିଆରି କରିବାକୁ ବହୁତ ସହଜ।
ବିଟ୍ରୁଟ୍ ଲିପ୍ ବାମ୍ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ:
ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିଟ୍ରୁଟ୍ (ସାନ୍ଦ୍ର ରସ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ)
୧ ଚାମଚ ନଡ଼ିଆ ତେଲ କିମ୍ବା ଅଲିଭ୍ ତେଲ
୧ ଚାମଚ ଭେସିଲିନ
ଖାଲି ଲିପ୍ ବାମ୍ ପାତ୍ର କିମ୍ବା ଛୋଟ ବୋତଲ
ବିଟ୍ରୁଟ୍ ଲିପ୍ ବାମ୍ କିପରି ତିଆରି କରିବେ:
ପ୍ରଥମେ, ଏକ ପାତ୍ରରେ 3 ଚାମଚ ବିଟ୍ ରୁଟ୍ ରସ ନିଅନ୍ତୁ।
ଏବେ 1 ଚାମଚ ଭେସଲିନ୍ ତରଳାଇ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ।
ଏକ ଭିଟାମିନ୍ E କ୍ୟାପସୁଲ୍ କାଟି ଏହାର ତେଲ ମିଶାନ୍ତୁ।
ଆପଣ ଅଳ୍ପ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମଧ୍ୟ ମିଶାନ୍ତୁ।
ଏହି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପାଖରୁ ରଖନ୍ତୁ।
ଏହାକୁ ଏକ ପାତ୍ର କିମ୍ବା ଏକ ଛୋଟ ଭେସଲିନ୍ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ।
ଏବେ ମିଶ୍ରଣକୁ 1-2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଫ୍ରିଜରେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
ପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଓଠରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଓଠକୁ ନରମ ଓ ଲାଲ କରିବ।