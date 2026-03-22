ଯଦି ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ, ତେବେ ବିକିରଣରୁ ନିଜକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବେ…
ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବା କ'ଣ ଠିକ୍?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନର ଖୁଜେସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶର ଡେଜଫୁଲ ସହର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭାହାଦାତି ଏୟାରବେସ ଉପରେ ୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ବୋମାମାଡ଼ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରିସିସନ୍ ମିସାଇଲଗୁଡ଼ିକ ଘାଟିର ଗୋଳାବାରୁଦ ବଙ୍କରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସେଠାରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ଏହି ଅବନତିଶୀଳ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସୁପ୍ତ ଭୟକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଛି। ପରମାଣୁ ବୋମା ମାନବ ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ହୋଇ ରହିଛି।
ଆଜିର ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶରେ, ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲେ ନିଜକୁ କିପରି ବିକିରଣରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଯେତେବେଳେ ଏକ ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ, ଏହା ପ୍ରଥମେ ଏକ ତୀବ୍ର ଆଲୋକ ଚମକ, ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଏକ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ହିରୋଶିମାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ, ଏତେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେ ସିଧା ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ; କିନ୍ତୁ, ବିସ୍ଫୋରଣର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ‘ବିକିରଣ’।
ବିକିରଣ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏବଂ ମାନବ ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏହା ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ – ଯାହା ତୁରନ୍ତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ କିମ୍ବା ମାସ ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରେ।
ତେଣୁ, ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ କେବଳ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ ଯାହା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ।
ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଦେଖିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବା ହେଉଛି ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା; କିନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବରେ ଏହା କରିବା ଘାତକ ହୋଇପାରେ।
ଯେହେତୁ ବିକିରଣ ତରଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚ ବେଗରେ ଯାତ୍ରା କରେ, ତେଣୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ – ଏହି ନିୟମ ଗ୍ରହଣ କରି: “ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ।”
ବିସ୍ଫୋରଣର ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ, ତୁରନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଇଟା କିମ୍ବା କଂକ୍ରିଟରେ ତିଆରି ଏକ ଦୃଢ଼ କୋଠା ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କୋଠାଟିରେ ଏକ ବେସମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସେଲର୍ ଅଛି, ତେବେ ତାହା ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ।
ଘନ କଂକ୍ରିଟ୍ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ବିକିରଣକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଝରକା ଏବଂ ଦ୍ୱାରଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ବିକିରଣ ପ୍ରବେଶର ଆଶଙ୍କା ସର୍ବାଧିକ।
ଯଦି ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ ଆପଣ ବାହାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଆପଣ ପିନ୍ଧିଥିବା ବାହ୍ୟ ପୋଷାକ କାଢ଼ିଦେବା।
ରେଡିଓଆକ୍ଟିଭ୍ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଧୂଳି ପରି ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତୁରନ୍ତ ଏହି ପୋଷାକଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ସିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଘରର ଏକ କୋଣରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ମଣିଷ କିମ୍ବା ପଶୁମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏହା ପରେ, ଉଷୁମ ପାଣି ଏବଂ ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରି ଭଲ ଭାବରେ ଗାଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମକୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଘଷନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଖୋଲା କ୍ଷତ ଦେଇ ବିକିରଣ କଣିକା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ।
ଏକ ସଫା ଓଦା କପଡାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି, ନାକ ଏବଂ କାନ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିକିରଣର ୯୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ।
ବିକିରଣରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ବାୟୁର ସଂସ୍ପର୍ଶକୁ କମ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଘରର ସମସ୍ତ ଝରକା ଏବଂ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ବାହାର ପବନ ଟାଣୁଥିବା ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର, ଫ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା ହିଟର ଭଳି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣ ଅତି କମରେ ୨୪ ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିକିରଣ ସ୍ତର ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ହୋଇଥାଏ।