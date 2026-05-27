ନୌତପାରେ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ କିପରି କରିବେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା? ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କରିବେ ଓ କ’ଣ କରିବେ ନାହିଁ
ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୫ ମେ’ରୁ ୨ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ନୌତପା' ଚାଲିବ। ଏହି ୯ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତେଜ ଅଧିକ ରହିବା ସହ ପାରଦ ୪୫-୫୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ନୌତପା କ’ଣ?
ନୌତପା ଅର୍ଥାତ୍ ୯ ଦିନର ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ। ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ସିଧାସଳଖ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼େ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ଯେଉଁଥିରେ ତାପମାତ୍ରା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋତଲ , ଓଆରଏସ , ଛତା, ସନସ୍କ୍ରିନ, କଳା ଚଷମା , ଟୋପି, ଗାମୁଛା ଭଳି ଜିନିଷ ନିହାତି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାନ୍ତୁ
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଟିପ୍ସ
ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳପାନ: ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିନସାରା ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଶୋଷ ନ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ପାଣି ପିଇବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ।
ପ୍ରାକୃତିକ ପାନୀୟ: ଓଆରଏସ୍ (ORS), ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଛାଛ (Buttermilk), ନଡ଼ିଆ ପାଣି, ସତୁ ଓ ଆମ୍ବ ପଣାକୁ ନିଜ ଡାଏଟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶରୀରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବ।
ହାଲୁକା ପୋଷାକ: ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ସୁତା ଓ ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହା ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ମୁଣ୍ଡ ଓ ଆଖିର ସୁରକ୍ଷା: ଖରାରେ ବାହାରିଲେ ଛତା, ଟୋପି, ଗାମୁଛା ଏବଂ ସନ୍-ଗ୍ଲାସ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ତାଜା ଖାଦ୍ୟ: ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତରଭୁଜ, କାକୁଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଥିବା ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ।
କ’ଣ କରିବେ ନାହିଁ
ପିକ୍ ଅୱର୍ସରେ ବାହାରକୁ ଯିବା: ଦିନ ୧୨ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ।
ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନି ଓ କଫିନ୍: ଚା’, କଫି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରୁ ପାଣି ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତି (ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍)।
ବାସି ଓ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ: ବହୁତ ତେଲ, ମସଲାଯୁକ୍ତ ଓ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାଠାରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଧୀର କରିଦିଏ।
ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ: ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାରେ ରହିବା ପରେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ବାନ୍ତି, ଅସ୍ଥିରତା କିମ୍ବା ଚକ୍କର ଆସିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।