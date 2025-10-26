ହୋଟେଲ ରୁମରେ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏହି ଉପାୟରେ ତୁରନ୍ତ ଜାଣନ୍ତୁ
ଏହିପରି ଜାଣି ପାରିବେ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରାର ତଥ୍ୟ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରତିଦିନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହୋଟେଲରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଏବଂ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥାଏ।
ତେଣୁ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ରେ ସ୍ଥାପିତ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ଲାକମେଲିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡିଂ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି।
ଆଜିକାଲି କ୍ୟାମେରା ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଇଟ୍, ଆଲାର୍ମ କିମ୍ବା କାନ୍ଥର ଫାଟ ପଛରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇପାରିବ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଟିକିଏ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କିଛି ସରଳ କୌଶଳ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରୁମରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା କ୍ୟାମେରା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଛି ଉପାୟ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ।
ରୁମ୍ ଟି ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ:
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ହୋଟେଲରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରୁମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଚାରିପାଖରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫିଟିଂ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଖାଯାଏ, ଯେପରିକି ଆଲୋକ ଫିଟିଂ, ଡ୍ରେସିଂ ମିରର, ଧୂମ ଡିଟେକ୍ଟର, ଟିଭି ୟୁନିଟ୍ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ପଛରେ।
ରୁମ୍ ରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଟର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଟର୍ଚ୍ଚ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାକୁ ଚମକ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚମକ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଫଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସ ହୋଇପାରେ।
ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍-ୱାଇଫାଇ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାମେରା ଚିହ୍ନଟ:
ଅନେକ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ରାତିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଆଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ, ରୁମ୍ ର ସମସ୍ତ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର କ୍ୟାମେରା ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ।
ଏବେ, ଏହାକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାମେରା ଏଠାରେ ଥାଇପାରେ। ଯଦି ସ୍କ୍ରିନରେ ଲାଲ କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରାର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ।
ଆପଣ ଲୁଚି ରହିଥିବା କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ WiFi ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲର WiFi ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣ CAM, Device_XX, କିମ୍ବା IPCAM ଭଳି ନାମ ସହିତ ନେଟୱାର୍କ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ରୁମରେ ଏକ ତାରହୀନ କ୍ୟାମେରା ଥାଇପାରେ। ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ହୋଟେଲ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ।