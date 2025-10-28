ଏବେବି ୯୯% ଲୋକ ଅଜଣା, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ହିଁ ଅଛି ଏହି ଟ୍ରିକ୍, ଚୁଟକିରେ ପଢିବେ ପ୍ରେମିକ/ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଡିଲେଟ୍ ମେସେଜ୍
ଏମିତି ଚୁଟକିରେ ପଢିବେ ପ୍ରେମିକ/ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଡିଲେଟ୍ ମେସେଜ୍
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ଆପଣ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିଥିବେ ଯେ, କେହିଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇ ତୁରନ୍ତ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିବ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯାଇଥିବେ ଯେ ସେ କଣ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ? କାହିଁକି ଡିଲେଟ୍ କଲେ? ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ।
ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଡେଲେଟ୍ ଫର୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମେସେଜ୍ ଆପଣ ବୋଧେ କେବେ ଦେଖି ପାଇରିବେନି । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଏକ ସିକ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ତେବେ କଣ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ । ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି ଏହି ସିକ୍ରେଟ୍ ଟିପ୍ସ ।
ହ୍ୱାଟସଆପର ଡିଲିଟ ଫିଚର: ଭୁଲରେ କିମ୍ବା ଭୁଲ ଭାବରେ ପଠାଯାଇଥିବା ମେସେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ WhatsApp Delete for Everyone ଫିଚର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ଫିଚର୍ କେବଳ ଚାଟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଲେଖାକୁ ହଟାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମେସେଜର ଏକ ରେକର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେଭ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ତୃତୀୟ–ପକ୍ଷ ଆପ୍ ବିନା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରୁ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଥିବା ମେସେଜଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କରିପାରିବେ।
କିପରି ଦେଖିବେ: ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଫୋନର ସେଟିଂସ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଟିଂସରେ Notifications କିମ୍ବା Notification History ଖୋଜନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ । ଏବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଡିଲେଟ୍ ମେସେଜ୍ ଦେଖିପାରିବେ ।
ତେବେ ଏହି ପଦ୍ଧତି Android 11 ଏବଂ ତା’ପରର ସଂସ୍କରଣରେ କାମ କରେ। iPhone ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିକଳ୍ପରେ ସୀମିତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିକଳ୍ପ ଆପ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାକଅପ୍ ଫିଚର ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୁଣା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଫିଚର୍ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ WAMR କିମ୍ବା Notisave ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ WhatsApp ନୋଟିଫିକେସନ୍ର ରେକର୍ଡ ରଖେ। ଏକ ମେସେଜ୍ ଡିଲିଟ୍ ହେବା ପରେ, ଆପଣ ଆପ୍କୁ ଫେରି ଯାଇ ମୂଳ ଲେଖା ପଢ଼ିପାରିବେ। ତେବେ ମେନରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ତୃତୀୟ–ପକ୍ଷ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ରେଟିଂ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ପଢ଼ିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କାମ କରେ: ଏହି ଟ୍ରିକ୍ ଟେକ୍ସଟ୍ ମେସେଜ୍ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଫଟୋ, ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ପାଇଁ ସୀମିତ କାରଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମିଡିଆ ଫାଇଲ୍ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।