Reduce Uric Acid: ଗାଏବ ହୋଇଯିବ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସମସ୍ୟା, ଖାଆନ୍ତୁ ଏହି ଡାଲି, ତୁରନ୍ତ ହେବେ ସୁସ୍ଥ

କେଉଁ ଡାଲି ଖାଇଲେ ପାଖ ମାଡ଼ିବନି ୟୁରିକ ଏସିଡ ସମସ୍ୟ ।

By Seema Mohapatra

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମ ଶରୀରରେ ଏକ ଅପଚୟ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅପଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ ଏବଂ ପରିସ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ବାହାରକୁ ବାହାରି ନପାରେ ଏବଂ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ତର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, ଏହା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଫୁଲା ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ କମ କରିବା ଉଚିତ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଧିକ ହେଲେ କ’ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ କ’ଣ ଏଡାଇବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ରୋଗୀମାନେ କେଉଁ ଡାଲି ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ଡାଲି ଏଡାଇବା ଉଚିତ।  ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ପ୍ରକାରର ଡାଲି ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି।

ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍‌ର ଲକ୍ଷଣ?

ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍‌ର ସ୍ତର ବଢ଼େ, ଗଣ୍ଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଚାଲିବାରେ ଅସୁବିଧା, କିଡନୀରେ ପଥର, ଗଣ୍ଠିରେ ଫୁଲା, କଠିନତା, ଜ୍ୱର, ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ।

ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର କାରଣ

ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବୃଦ୍ଧି ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ପ୍ୟୁରିନ୍‌ରେ ଭରପୂର ଖାଦ୍ୟର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ହୋଇଥାଏ। ହରଡ଼ ଡାଲି, ରାଜମା, କାବୁଲି ଚଣା ଭଳି ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ୟୁରିନ୍ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ତର ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କର୍କଟ ଭଳି ଅନେକ ରୋଗ ହେତୁ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।

ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଧିକ ହେଲେ କେଉଁ ଡାଲି ଖାଇବା ସୁରକ୍ଷିତ?

ମସୁର ଡାଲି

ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ସେବନ କରାଯାଇପାରୁଥିବା ଡାଲି ମଧ୍ୟରେ ମସୁର ଡାଲି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭଲ ହଜମ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭିଜାଇ ଏବଂ ରାନ୍ଧି ଖାଇବା ଲାଭଦାୟକ। ଆପଣ ଡାଲି, ସୁପ୍ କିମ୍ବା ହାଲୁକା ପନିପରିବା ଭାବରେ ଲଙ୍କା ଖାଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ।

କଳା ଚଣା

ହାଇ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ତର ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କଳା ଚଣା ଖାଇପାରିବେ, କାରଣ ଏହା ପୁଷ୍ଟିକର। ତଥାପି, କଳା ଚଣା ପ୍ରୋଟିନ୍ ରେ ଭରପୂର, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭିଜାଇ ରାନ୍ଧିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ପରିମାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ।

ମୁଗ ଡାଲି

ମୁଗ ଡାଲିକୁ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଡାଲି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ହାଲୁକା ଏବଂ ହଜମ କରିବାକୁ ସହଜ, ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ୟୁରିନ୍ କମ୍ ଥାଏ, ଯାହା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ପଦାର୍ଥରୁ ମୁକ୍ତ। ତେଣୁ, ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସହଜରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ।

ଆପଣ କେଉଁ ଡାଲିକୁ ଏଡାଇବା ଉଚିତ?

ଚଣା ଡାଲି, ହରଡ଼ ଡାଲି ଏବଂ ରାଜମା (ବୃକ୍କ ବିନ୍ସ) ପରି ଡାଲିରେ ପାଲିନ୍ ଅଧିକ ଥାଏ। ପ୍ୟୁରିନ୍ ଶରୀରରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ତର ଥାଏ ତେବେ ଏହି ଡାଲିକୁ ଏଡାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଡାଲିକୁ ସର୍ବଦା ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ପୁଷ୍ଟିସାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ, ଡାଲିକୁ ସତର୍କତାର ସହ ବାଛିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରାନ୍ଧିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭିଜାଇ ରାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଡାଲିରେ ପ୍ୟୁରିନ୍ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଶରୀର ଉପରେ ଏହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଏ। ମସୁର ଡାଲି, ମୁଗ ଡାଲି ଏବଂ କଳା ଚଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ବିକଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ଚଣା ଡାଲି, ହରଡ଼ ଡାଲି ଏବଂ ରାଜମା ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ।

ଏହି ଡାଲି ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍‌ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ…

ଡକ୍ଟର ଅମିତ କୁମାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଗ ଡାଲି ଏବଂ ବିରି ଡାଲ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଖାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଡାଲିଗୁଡିକ ପ୍ୟୁରିନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନର କମ୍ ପରିମାଣ ହେତୁ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

