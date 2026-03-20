LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ହୋଇପାରୁନି କି? ଏହି ନମ୍ବରରେ କରନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ତୁରନ୍ତ ମିଳିବ ଡେଲିଭରି
LPG Cylinder Booking: ଆଜିକାଲି, ଅନେକ ଲୋକ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସିଲିଣ୍ଡର ସଫଳତାର ସହ ବୁକ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡେଲିଭରି ବିଳମ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ତେବେ ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ, ଆପଣ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ଡେଲିଭରି ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି…
ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରିବାରେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି?
ବୁକିଂ ନହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏକ ନୂତନ ନିୟମ। ଗ୍ୟାସ ଷ୍ଟକ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ବୁକିଂ ନିୟମକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପାଇଁ ଅତି କମରେ 25 ଦିନର ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବ୍ୟବଧାନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଛନ୍ତି, ତେବେ 25 ଦିନ ବିତିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ, ସିଷ୍ଟମ – ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ – ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବୁକିଂ କରୁଥିବାରୁ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଲୋ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ବୁକିଂରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଅଭିଯୋଗ କେଉଁଠାରେ ଦାଖଲ କରିବେ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣଉନାହିଁ କିମ୍ବା ଜାଣିଶୁଣି ବିଳମ୍ବ କରୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ PG Portalରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ପହଞ୍ଚେ, ସମୟୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ:
- ପିଜି ପୋର୍ଟାଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
- ନିଜର ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ।
- ‘Lodge Public Grievance’ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଏହା ପରେ, ‘Ministry of Petroleum and Natural Gas’ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଏଠାରେ, LPG ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ।
- ଆପଣଙ୍କର ଉପଭୋକ୍ତା ନମ୍ବର ଏବଂ ଏଜେନ୍ସି ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ‘submit’ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପାଇଁ ହେଲପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର
ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଟୋଲ୍-ଫ୍ରି ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିପାରିବେ।
ଇଣ୍ଡେନ ଗ୍ୟାସ୍: 1800-2333-555
HP ଗ୍ୟାସ୍: 1800-2333-555
ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍: 1800-22-4344
ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ LPGର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଏବଂ ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ, ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବୁକିଂ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ।