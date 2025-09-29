ଯଦି ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ କିପରି ଦୂର କରିବେ, ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ସରଳ ଉପାୟ

ଏମିତି କଲେ ଚୁଟକିରେ ଛାଡ଼ିଯିବ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଫେଭିକ୍ୱିକ୍।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଘରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତାହାଲେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସହଜରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ।

କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମୟରେ ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ ହାତରେ ଲାଗିଯାଏ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଏ। କେତେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି କିମ୍ବା ହାତ ଭୁଲରେ ଏହି ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ ରେ ଲାଗିଯାଏ।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ କୁ ତୁରନ୍ତ କିପରି ବାହାର କରିବେ ତାହା ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ ରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦାର୍ଥ ଏତେ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ଯେ ଏହା ଜଳାପୋଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମକୁ କ୍ଷତି ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଚର୍ମରୁ ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସରଳ ଉପାୟ ଆପଣାନ୍ତୁ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ, ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ ସହଜରେ ବାହାର ହୋଇଯିବ।

ହାତରୁ ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ କିପରି ବାହାର କରିବେ:

ଲୁଣ ଦ୍ୱାରା ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ:

ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମରୁ ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଘଷନ୍ତୁ। ଏହି ସରଳ ଉପାୟରେ ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ଲୁ ସହଜରେ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ।

ଆପଣ ଲୁଣ ସହିତ ଅଳ୍ପ ଭିନେଗାର ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ବ୍ରଶ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୁଣ ଏବଂ ଭିନେଗାର ମିଶ୍ରଣ ଲଗାନ୍ତୁ। ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମରୁ ସହଜରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ।

ନେଲ୍ ପେଣ୍ଟ୍ ରିମୁଭର ଦ୍ୱାରା ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ:

ଆପଣ ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ନେଲ୍ ପେଣ୍ଟ୍ ରିମୁଭର୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଚର୍ମରେ ଲାଗିଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ନେଲ୍ ପେଣ୍ଟ୍ ରିମୁଭର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

ନେଲ୍ ପେଣ୍ଟ୍ ରିମୁଭର୍ କୁ ୩-୪ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ। ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ ସହଜରେ ଖସିଯିବ। ଥିନର୍ ପୋଷାକରୁ ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ ଦାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। ଏହା ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ କୁ ନରମ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।

ଲେମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରା ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ:

ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସହଜରେ ଗ୍ଲୁ କିମ୍ବା ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଲେମ୍ବୁ ଚର୍ମରୁ ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଏସିଡ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ବାହାର କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ବ୍ରଶ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଫା କରନ୍ତୁ।

ଉଷୁମ ପାଣି ଏବଂ ସାବୁନ:

ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ କିମ୍ବା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉଷୁମ ସାବୁନ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ।

ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ ଦୂର କରିଦେବ। ଆପଣ ବ୍ରଶ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଘଷିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ ସେହିପରି ବାହାରି ଆସିବ।

