ପୋଷାକରେ ତେଲ ଦାଗ ଲାଗିଛି, ବ୍ଯସ୍ତ ନ ହୋଇ ଏ ସାଧାରଣ ଜିନିଷରେ ଏମିତି ଦୂର କରନ୍ତୁ ଦାଗ, ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାରିତା…

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା କିଛି ଖାଇବା ବେଳେ ପୋଷାକରେ ତେଲ ଦାଗ ପଡ଼ିଯାଏ। ପୋଷାକରେ ତେଲ ଦାଗ ଲାଗିବା ବହୁତ ସାଧାରଣ କଥା। କିନ୍ତୁ, ଏହି ଦାଗ ପୋଷାକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ।

ଏମିତି ହେଲେ ପୋଷାକରେ ତେଲ ଦାଗ ହଟାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ମହଙ୍ଗା ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଏହି ଦାଗ ଉପରେ ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକରୁ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ଜିଦରେ ତେଲ ଦାଗ ହଟାଇବେ…

କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନିର୍ମାତା ଶଶାଙ୍କ ଅଲଶୀ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଅତି ସହଜ ଟିପ୍ସ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଶଶାଙ୍କ ଅଲଶୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦାଗ ହଟାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଉପଚାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ କେବଳ 10 ମିନିଟରେ ପୋଷାକରେ ତେଲ ଦାଗ ହଟାଇ ପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଖବରରେ…

ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ
ତେଲ ଦାଗ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉତ୍ପାଦର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ଥିବା କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି…

ବେକିଂ ସୋଡ଼ା
ବାସନ ଧୋଇବା ତରଳ ପଦାର୍ଥ
କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ

ପ୍ରଥମେ ତେଲ ଦାଗ ହୋଇଥିବା ପୋଷାକ ନିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ତଳେ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଘନ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ରଖନ୍ତୁ।
ଏହା ଦାଗକୁ ପୋଷାକର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ।

ଏବେ ଦାଗ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ।

ଏଥିରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଡିସୱାସିଂ ତରଳ ମିଶାନ୍ତୁ।
ଉଭୟକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦାଗ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ।

ତାପରେ ଏହାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଦଶ ମିନିଟ୍ ପରେ, ସଫା ପାଣିରେ ପୋଷାକ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଶଶାଙ୍କ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ।

ଏହା କିପରି କାମ କରେ?
ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସଫାକାରୀ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବେକିଂ ସୋଡ଼ା କପଡାରୁ ତେଲ ଶୋଷେ ଏବଂ ତାପରେ ଏହାକୁ କପଡାରୁ ଅଲଗା କରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଡିସୱାସିଂ ତରଳରେ ଗ୍ରୀସ୍ ଏବଂ ତେଲ ଦାଗ ଦୂର କରିବାର ଗୁଣ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଉଭୟକୁ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦାଗ ଉପରେ ଲଗାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ଏହା ତେଲ ଦାଗକୁ ହାଲୁକା କରିଥାଏ। ଶେଷରେ, ଧୋଇବା ପରେ ସହଜରେ ଦାଗ ବାହାରିଯାଏ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ବହୁତ ସରଳ। ତଥାପି, କିଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରେ। ସେମାନେ ଏହିପରି…

ଲେମ୍ବୁ
ଲେମ୍ବୁ ପୋଷାକରୁ ତେଲ ଦାଗ ଦୂର କରିବାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଏହା ଦାଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ। ଲେମ୍ବୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ଲିଚିଂ ଏଜେଣ୍ଟ। ଏହାକୁ ଦାଗ ଉପରେ ଘଷି ହଟାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଦାଗ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ।

ଟିସୁ ପେପର ଟ୍ରିକ୍
କପଡାରେ ତେଲ ଦାଗ ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ଦାଗକୁ ଟାଲକମ୍ ପାଉଡରରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡାନ୍ତୁ। ଏବେ ପୋଷାକ ଉପରେ ଏବଂ ତଳେ ଦାଗ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଟିସୁ ପେପର ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଲୁହା ବାକ୍ସକୁ ଗରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାଗଜ ଉପରେ ଘଷନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ପୋଷାକରେ ଥିବା ତେଲ ଦାଗ ଅଧା ପାଉଡର ଏବଂ ଅଧା ଟିସୁ ପେପର ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହେବ। ତାପରେ ଏକ ନିୟମିତ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ସହିତ ପୋଷାକ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହଜରେ ପୋଷାକରେ ଥିବା ତେଲ ଦାଗ ଦୂର କରିବ।

Disclaimer: ଏହି ସାଧାରଣ ସୂଚନା କେବଳ ପଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। Odisha Bhaskar ଏହି ସୂଚନାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୈଧତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)

 

