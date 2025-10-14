ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି କି ଶୀତବସ୍ତ୍ର! କରନ୍ତୁ ଏହି ଘରୋଇ ଉପାୟ, ମହକିବ ଆପଣଙ୍କ କପଡା, ଲାଗିବ ଫ୍ରେସ୍

ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ଶୀତବସ୍ତ୍ର, କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ...

By Jyotirmayee Das
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ବର୍ଷସାରା ଧରି ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବା ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଏବେ ବାହାର କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି । କାରଣ ଶୀତ ଆସି ଘରର କବାଟ ବାଡେଇଲାଣି । ଆଉ ଦିନ କେଇଟାରେ ଥରିବ ପୁରା ଦେଶ । ପୁଣି ଖୋଜା ପଡିବ ସ୍ଵେଟର୍, ଟୋପି, ଚାଦର, କମ୍ବଳ ଇତ୍ୟାଦି ।

କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏସବୁ ଆଲମିରାର ଏକ କୋଣରେ ରହିଥିଲା । ଆଉ ଏବେ ବାହାର କରିବା କ୍ଷଣି ଏଥିରୁ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡନ୍ତି । ଏପରିସ୍ଥଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଟିପ୍ସ କହିବୁ ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଶୀତବସ୍ତ୍ରରେ ମହକ ଭରିପାରିବେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…

ବେକିଂ ସୋଡ଼ା: ଯଦି ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ତେବେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ବ୍ୟବହାର ଏକ ଭଲ ଉପାୟ। ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ପାଣି ସହିତ ମିଶାଇ କପଡ଼ା ମଝିରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କପଡ଼ାକୁ ଖରାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଟାଇବାରେ କାମ କରିଥାଏ। ଫଳରେ କପଡ଼ା ସୁଗନ୍ଧିତ ଏବଂ ତାଜା ଲାଗିଥାଏ।

ଭିନେଗାର: ଭିନେଗାର କେବଳ କପଡ଼ାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂରକରି ନ ଥାଏ, ଏହା କପଡାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ନଖ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଭିନେଗାର ମିଶାଇ କପଡ଼ାକୁ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂରହୋଇଥାଏ। କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ତାଜା ତାଜା ବାସ୍ନା ବାହାରିଥାଏ। ସିର୍‌କାର ପ୍ରୟୋଗ ଖାସ୍‌କରି ସେଇ କପଡ଼ାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଧୋଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।

ଓଦାପଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଖେ: ଆଲମାରୀରେ କପଡ଼ାରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବା ଓଦାପଣ ଯୋଗୁ ହୋଇଥାଏ। ଓଦାପଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆଲମାରୀରେ ସିର୍‌କା ଜେଲ କିମ୍ବା ନିମ୍ବପତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଓଦାପଣ ଶୁଖାଇବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଖରା: ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ସହଜକ ଉପାୟ ହେଉଛି ଖରା । ଶୀତବସ୍ତ୍ରରି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର କରିବାକୁ ଆପଣ ସେସବୁକୁ ଖରାରେ ରଖନ୍ତୁ । ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ଏହା ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ହେବା ସହ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ । ତେବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଶୀତବସ୍ତ୍ରକୁ ସବୁବେଳେ ଓଲଟାଇ ଶୁଖାଇବେ । ନଚେତ୍ ଅଧିକ ଖରାରେ ଏଥିରୁ ରଙ୍ଗ ଛାଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ।

 

