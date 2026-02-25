ହୋଲି ଖେଳିବା ପରେ ରଙ୍ଗକୁ କିପରି ସହଜରେ ଛଡ଼ାଇବେ, ଏହି ତରିକା ଆପଣାଇଲେ ଚମକିବ ତ୍ୱଚା
ହୋଲି ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଟିପ୍ସ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ହୋଲି ପର୍ବ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ରାସ୍ତାରେ ଅବିର ଏବଂ ଗୁଲାଲର ବାସ୍ନା ବ୍ୟାପିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କମାନେ ରଙ୍ଗ କିଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ବଜାରରେ ହୋଲି ଗୀତ ଏବେଠୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି।
ହୋଲିର ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ରଙ୍ଗର ମଜାରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ନେଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ। ସେମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ଯେ ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଚର୍ମରେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ କିମ୍ବା କେଶରେ ଦାଗ ରହିପାରେ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଚର୍ମ ଏବଂ କେଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯେଉଁମାନେ ରଙ୍ଗ ପ୍ରତି ସଂକୋଚ କରନ୍ତି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କିଛି ସରଳ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଟିପ୍ସ ସେୟାର କରିବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ବିନା ହୋଲି ପାଳନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ହୋଲି ଖେଳିବା ପରେ ରଙ୍ଗ ଶୀଘ୍ର ଛଡ଼ାଇବାର ସହଜ ଉପାୟ:
୧. ହୋଲି ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା:
ହୋଲି ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ମୁହଁ, ହାତ ଏବଂ ଶରୀରରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ତେଲ ଚର୍ମରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ।
ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କେଶରେ ମଧ୍ୟ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ କେଶରେ ଲାଗିବାରୁ ରୋକିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧୋଇବା ସହଜ ହେବ।
ହୋଲି ଖେଳିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମକୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇ ସହଜରେ ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାର ଏହା ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ।
୨. ହୋଲି ପରେ ଦହି ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ପଦ୍ଧତି:
ଯଦି ହୋଲି ଖେଳିବା ପରେ ରଙ୍ଗ ରହିଯାଏ, ତେବେ ଦହି ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ମିଶ୍ରଣ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଚାର। ଏକ ପାତ୍ରରେ ଦହି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁହଁ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଗାନ୍ତୁ।
୫-୧୦ ମିନିଟ୍ ପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦହି ଥଣ୍ଡା କରେ ଏବଂ ଚର୍ମକୁ ମଇଶ୍ଚରାଇଜ୍ କରେ। ଲେମ୍ବୁ ଦାଗକୁ ହାଲୁକା କରେ। ଏହା ପରେ, ଫେସ୍ ୱାସ୍ କିମ୍ବା କ୍ରିମ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ତ୍ୱଚା ସଫା ଏବଂ ଚମକଦାର ଦେଖାଯିବ।
ଯଦି ରଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଯାଇଛି, ତେବେ ଦହିକୁ ସିଧା ମୂଳରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ତା’ପରେ ସାମ୍ପୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ। ରଙ୍ଗ ସହଜରେ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ କେଶ ନରମ ରହିବ।
୩. ବେସନ ଏବଂ ହଳଦୀ ସହିତ ଦେଶୀ ଉବଟାନ:
ଯଦି ରଙ୍ଗ ଲାଗିଯାଏ, ତେବେ ସ୍କ୍ରବ୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତିକାର। ପ୍ରଥମେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ କିମ୍ବା ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଲିସ୍ କରନ୍ତୁ।
ଏହାକୁ ୧୦ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ, ସ୍କ୍ରବ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ୩ ଚାମଚ ବେସନ, ୧/୨ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଏବଂ ୧/୨ ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ଏକ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ।
ସ୍କ୍ରବ୍ କୁ ମୁହଁ ଏବଂ ହାତରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ। ତା’ପରେ, ଲେମ୍ବୁ ଚୋପା ସହିତ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଘଷନ୍ତୁ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ରଙ୍ଗ ରହିଥାଏ, ତେବେ ପୁଣି ସ୍କ୍ରବ୍ ଲଗାନ୍ତୁ।
୪. ବେସନ ଏବଂ ତେଲ ସ୍କ୍ରବ୍:
ଯଦି ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ସ୍କ୍ରବ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ସହଜ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ସୋରିଷ ତେଲ ଏବଂ ହଳଦୀ ସହିତ ବେସନ ମିଶାନ୍ତୁ।
ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରବ୍ ଶୁଖିଗଲା ପରେ, ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷି ଦିଅନ୍ତୁ। ରଙ୍ଗ ସହଜରେ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଟ୍ୟାନିଂ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ।