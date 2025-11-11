ଦରମା ଆସୁ ଆସୁ ପକେଟ୍ ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି କି? ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ସଲିଡ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ “ସ୍ମାର୍ଟ ସେଭର” ବିଷୟରେ…
ନିଜ ଦରମାରୁ କେମିତି ସଞ୍ଚୟ କରିବେ? ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ଏମାନଙ୍କ ପକେଟ୍ ଖାଲି । ଦରମା ଆସିବାର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୧ଟଙ୍କା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି । ଏହା ଏଥିପାଇଁ ହେଉଛି, କାରଣ ଏମାନେ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ଲାନ କରିନାହାନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ସେହି ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ସଞ୍ଚୟ ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟକୁ ଏହା ଖାଲି କରିବନି ।
ମନେକର, ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ୪୦,୦୦୦ । ଏଥିରୁ ଆପଣ ୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏସଆଇପି ବା ଆରଡିରେ ଲଗାନ୍ତୁ । ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଜର ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରଥମେ କରିବେ । ଯଦି ଆପଣ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ନିଜର ଦରମାରୁ ୨୦% ସେଭିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଞ୍ଚିଥିବା ଟଙ୍କାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଯିବ ।
କେଉଁଠି କରିବେ ନିବେଶ?
SIP(ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଂଟ ପ୍ଲାନ): ପ୍ରତି ମାସରେ ଫିକ୍ସ ରାଶି ଲଗାଇ ଲମ୍ବା ଅବଧିରେ ବଡ ଫଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ।
PPF(ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଂଟ ଫଣ୍ଡ): ଏହା ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ।
RD( ରିକ୍ୱିରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍): ଫିକ୍ସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସୁଧ ପାଇବାର ସହଜ ଉପାୟ ।
VPF(ଭଲ୍ୟୁଂଟାରୀ ପ୍ରୋଭିଡେଂଟ୍ ଫଣ୍ଡ): ଇପିଏଫ ଆକାଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସେଭିଂ ଅପସନ୍ ।
ଉଦାହରଣ: ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଦରମାରେ ୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ୩ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏସଆଇପିରେ, ୩,୦୦୦ଟଙ୍କା ପିପିଏଫରେ ଏବଂ ୨,୦୦୦ ଆରଡିରେ ରଖିଲେ, କିଛି ମାସ ପରେ ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଂ ହୋଇଯାଇଥିବ ।
ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ:
-କେବଳ ସଞ୍ଚୟ କଲେ ହେବନି, ବରଂ ଅନାବନା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
-କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ବଡ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।
-ବାହାର ଖାଇବା କମ୍ କରନ୍ତୁ । ମାସରେ ଦୁଇ ଥର ବାହାରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଲନ୍ତୁ ।
-ସପିଂ ବା ‘ସେଲ୍’ରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ।
-କ୍ରେଡିଟ୍କାର୍ଡ ର ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।
-ପାର୍ଟି ବା ଦେଖାଣିଆଠାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାନ୍ତୁ ।
-ସିଗାରେଟ୍ –ମଦ ଭଳି ଅଭ୍ୟାସରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ।