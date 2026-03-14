ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ହ୍ଯାକିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଫୋନ; ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଫୋନରେ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ସେଟିଙ୍ଗ…

ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଫୋନ ହ୍ଯାକିଙ୍ଗର ଭୟ!

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ରାଜ କରିବା ପାଇଁ ସାଇବର ଠକଙ୍କ ବଡ଼ ଚାଲ, କରୁଛନ୍ତି ଏପରି କାମ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।

ଗବେଷକମାନେ ମିଡିଆଟେକର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଚିପସେଟ୍‌ରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଚୋରିକୁ ସହଜ କରିପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମିଡିଆଟେକ୍ ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ଏବେ ହ୍ୟାକର୍ସଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।

ଏହି ଚିପସେଟ୍ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ, ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ଏକ ସରଳ USB ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବହାର କରି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍‌ରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଡାଟାକୁ ଡିକ୍ରିପ୍ଟ କରିପାରିବେ , ଏପରିକି ଫୋନ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହ୍ଯାକ କରାଯାଇପାରିବ।

ଲେଜରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଧିକାରୀ ଚାର୍ଲ୍ସ ଗୁଇଲେମେଟ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଲେଜର ଗବେଷକମାନେ CMF ଫୋନ୍ 1 ରେ ଏନେଇ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ।

ଏହି ଡିଭାଇସ୍ MediaTek Dimensity 7300 ଚିପସେଟ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ। ଗବେଷକମାନେ ଫୋନ୍‌ର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସହଜରେ ବାଇପାସ୍ କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସଫଳତାର ସହିତ ସୂଚନା ବାହାର କରିପାରିଥିଲେ। ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର 45 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇଥିଲା। ଗବେଷକମାନେ ଫୋନ୍‌ର ଡିକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ।

ଏପରି ହ୍ଯାକିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ହ୍ଯାକର୍ସଙ୍କୁ ବ୍ଯବହାରକାରୀଙ୍କ ଫୋନକୁ କିଛି ଭାଇରସ ଛାଡିବାର ଆବଶ୍ଯକତା ପଡିନଥାଏ, କେବଳ ସେ ଫୋନଟିକୁ ଏକ କମ୍ପ୍ଯୁଟର ସହ ସଂଯୋଗ କରିଲେ, ସବୁ ଡାଟା ହ୍ଯାକରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯାଏ, ଏପରିକି ପାସୱାର୍ଡ ଓ ପିନ ସବୁ କିଛି ହ୍ଯାକର୍ସ ଆକ୍ସେସ କରିପାରେ।

ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ 25 ପ୍ରତିଶତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମିଡିଆଟେକ୍ ପ୍ରୋସେସର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ। ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରତି ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଜଣେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ମିଡିଆଟେକ୍ ଏହି ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ୟାଚ୍ ଜାରି କରିସାରିଛି। କମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।

