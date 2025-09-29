ସରକାରୀ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି କି? ଏମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରକାରୀ କାମରେ ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ନପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ନାଗରିକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଭିଯୋଗ କିପରି ପଠାଇବେ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବୁ।
ଅଭିଯୋଗ କିପରି ପଠାଇବେ
ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଭିଯୋଗ ପଠାଇପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରାଧୀନ ସରକାରୀ କାମ କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଅନଲାଇନରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ।
ଅନଲାଇନ୍ ଅଭିଯୋଗ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ, ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ https://www.pmindia.gov.in/hi ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପରେ, PMOର ହୋମ ପେଜରେ “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ” ବିକଳ୍ପକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
-ବର୍ତ୍ତମାନ, “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖନ୍ତୁ” ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
-ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା CPGRAMS ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ।
-ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ପରେ, PMO ଏକ ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗର ସ୍ଥିତି ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
-ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ସହିତ, ଆପଣ PMO ୱେବସାଇଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ଜଡିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ।
ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅଭିଯୋଗ କିପରି ଦାଖଲ କରିବେ
ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପଠାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଏହା ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାକ୍ସ ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବେ।
ପୋଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଗ ପଠାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଠିକଣା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଦକ୍ଷିଣ ବ୍ଲକ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ପିନ୍ କୋଡ୍ 110011। ଫ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଁ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଦକ୍ଷିଣ ବ୍ଲକ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପୋଷ୍ଟାଲ୍ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଫ୍ୟାକ୍ସ ନମ୍ବର ୦୧୧୨୩୦୧୬୮୫୭ ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦଳ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ଏବଂ ତଦାରଖ କରେ।
ଏହି ଦଳ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ। ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ CPGRAMS ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଏ। ନାଗରିକମାନେ http://pgportal.gov.in/ViewStatus.aspx ୱେବସାଇଟରେ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ବିଭାଗର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ତରର ଏକ କପିର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ।