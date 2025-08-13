ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଇଲ କେମିତି କରିବେ ସେୟାର, ଜାଣନ୍ତୁ…

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ମୋବାଇଲ୍ ରୁ ମୋବାଇଲ୍ କୁ ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ସେୟାର କରିବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ନଥାଏ, ଲୋକମାନେ ଫାଇଲ୍ କିପରି ପଠାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା ମଧ୍ୟ  ଆପଣ ସହଜରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ଫାଇଲ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବେ।

 

ଏଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ୭ ଟି ଉପାୟ କହୁଛୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା  ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ କିମ୍ୱା ଆଇଫୋନରେ ଫାଇଲ୍ ପଠାଇପାରିବେ।

୧. ବ୍ଲୁଟୁଥ୍- ଏଥିରେ ଉଭୟ ଫୋନର ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଚାଲୁ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପେୟାର କରାଯାଏ, ତା’ପରେ ଫାଇଲ୍ ପଠାଯାଏ। ଫଟୋ, ଗୀତ ଏବଂ ଛୋଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ  ଏହା ଭଲ । ବଡ଼ ଭିଡିଓ ଫାଇଲ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟସାପେକ୍ଷ ଏ ପଦ୍ଧତି ।

 

୨. ୱାଇ-ଫାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ- ୱାଇ-ଫାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଫାଇଲ୍ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଉଭୟ ଫୋନରେ ୱାଇ-ଫାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ, ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଫାଇଲ୍ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଠାନ୍ତୁ।

 

୩. ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସେୟାର- ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସେୟାର କେବଳ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ। ଏହାକୁ ଫୋନ୍ ସେଟିଂସକୁ ଯାଇ ଚାଲୁ କରାଯାଇପାରିବ। ସକ୍ରିୟ ହେବା ପରେ ଫଟୋ, ଭିଡିଓ, ଆପ୍ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ସେୟାର କରାଯାଇପାରିବ।

 

୪. ଏୟାରଡ୍ରପ୍- ଆପଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏୟାରଡ୍ରପ୍ ହେଉଛି ସହଜ ଉପାୟ। ଏଥିରେ, ୱାଇ-ଫାଇ ଏବଂ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଉଭୟ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ, ଏୟାରଡ୍ରପ୍ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ ପଠାନ୍ତୁ। ଆଇଫୋନ୍ ରୁ ଆଇଫୋନ୍ କୁ ଫାଇଲ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଏଥିରେ ହୋଇଥାଏ।

 

୫. USB OTG କେବୁଲ୍: ହାର୍ଡୱେର୍ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନାନ୍ତର- ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ  USB OTG କେବୁଲ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଫୋନକୁ ଅନ୍ୟ ଫୋନକୁ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ପଦ୍ଧତିଟି ବଡ଼ ଫାଇଲ୍ ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ।

 

୬. ଅଫଲାଇନ୍ ଫାଇଲ୍ ସେୟାରିଂ ଆପ୍: ପ୍ଲେଷ୍ଟୋରରେ ଅନେକ ଆପ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା ସ୍ଥାନୀୟ ହଟସ୍ପଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରି ଫାଇଲ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରେ। ଯେପରିକି Shareit (ପୁରୁଣା), Xender ତଥା Zapya ଇତ୍ୟାଦି। ମନେରଖନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଡାଟା ଚୋରି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଇପାରେ।

 

୭. QR କୋଡ୍ ସ୍କାନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଫାଇଲ୍ ସେୟାରିଂ – କିଛି ଆପ୍ ଫାଇଲ୍ କୁ QR କୋଡ୍‌ରେ ରୂପାନ୍ତର କରି ସେୟାରିଂ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଅନ୍ୟ ଫୋନକୁ କେବଳ ସେହି କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ।

