ସାବଧାନ! ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରକୁ ପଶିପାରନ୍ତି ବିଷାକ୍ତ ସାପ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଉପାୟ
ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ସମଗୋଳ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଏକ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ଗୋଟିଏ ମା’ ନାଗ ସାପ ସହିତ ୧୯ଟି ସାପ ଛୁଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ : ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁ ଆସୁ ସାପ ବାହାରିବା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନର ଘଟଣା ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ଏଥର ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସାପମାନଙ୍କ ଗାତରେ ପାଣି ପଶିଯାଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ଶୁଖିଲା ଜାଗା ଖୋଜି ଲୋକଙ୍କ ଠାକୁର ଘର, ରୋଷେଇ ଘର, ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଏବଂ ବାହାରେ ଥିବା ଆଉଟ୍ହାଉସ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସରୀସୃପ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏକାସଙ୍ଗେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ନାଗ ସାପର ଛୁଆ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ଓ ସଚେତନ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ।
ନିକଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମଧୁସୂଦନ ନଗରରୁ ଏଭଳି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ମିଳିଥିଲା। ସେଠାରେ ‘ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍’ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକ ଘରର ଗ୍ୟାରେଜ୍ରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ନାଗ ସାପ ଛୁଆ ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ପୂରା ଘର ଖୋଜିବା ପରେ ଅଗଣା ଓ ପାଖ କୋଠରୀରୁ ଆହୁରି ୧୩ଟି ସାପ ଛୁଆ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ସମଗୋଳ ଗାଁରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ମା’ ନାଗ ସାପ ସହିତ ୧୯ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାପ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏକାଠି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଏକାଧିକ ସାପ ଛୁଆ ବାହାରିବା ଖବର ଆସିଛି।
ସର୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନିଜର ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନ ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ସାପମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଭାବି ଲୋକଙ୍କ ଘରମୁହାଁ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରକୁ ସାପ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସହଜ ଉପାୟ ଆପଣେଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେପରିକି ଘରର ସମସ୍ତ ଛୋଟ-ବଡ଼ ଫାଟ ବା କଣାଗୁଡ଼ିକୁ ତାର ଜାଲି ଦେଇ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଘର ସାମ୍ନା ଏବଂ ପଛପଟ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଘର ଚାରିପାଖେ ନିୟମିତ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର କିମ୍ବା ଫେନାଇଲ୍ ପକାନ୍ତୁ। ଖଟ ବା ଆଲମାରୀ ତଳ ଏବଂ ଏସି ପଛପଟ ଭଳି ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗାରେ ମଶା କିମ୍ବା ଅସରପା ମାରୁଥିବା ସ୍ପ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଘରେ ଯେପରି ବେଙ୍ଗ ନରୁହନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ବେଙ୍ଗ ଖାଇବାକୁ ସାପ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଆସନ୍ତି।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଛୋଟ ସାପମାନେ ଦୁଆର ସନ୍ଧି ବା ସାମାନ୍ୟ କଣା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଘରକୁ ପଶିଯାଆନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଘର ଚାରିପାଖରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର କିମ୍ବା ଫେନାଇଲ୍ ପକାଇବା ଉଚିତ। ଘରର ଅନ୍ଧାରିଆ କୋଣରେ ଅସରପା ମାରିବା ସ୍ପ୍ରେ ପକାଇଲେ ତାହାର ଗନ୍ଧରେ ଝିଟିପିଟି, ଏଣ୍ଡୁଅ ଏବଂ ସାପ ଭଳି ସରୀସୃପମାନେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ।”
ସେହିପରି ଏମ୍ସ (AIIMS) ର ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସୁଦୀପ୍ତ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ କାମୁଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଦଉଡ଼ିରେ ଗୁଡ଼ାଇ କଡ଼ା କରି ବାନ୍ଧିବା କିମ୍ବା ସାବୁନରେ ଧୋଇବା ଜମାରୁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୁଣିଆ କିମ୍ବା ଝାଡ଼ଫୁଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ରୋଗୀକୁ ସିଧା ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ଦରକାର। ବିଭିନ୍ନ ସାପର ବିଷ ଶରୀର ଉପରେ ଅଲଗା ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଯେପରିକି ନାଗ ସାପର ବିଷ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର (Nervous System) କୁ ଅଚଳ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ବୋଡ଼ା ସାପର ବିଷ କିଡ୍ନୀ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ତେଣୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଡ୍ନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ।”
ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ପରେ କ’ଣ କରିବେ ଏବଂ କ’ଣ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ଡାକ୍ତରମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପାଖ ମେଡିକାଲକୁ ନେବା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ କାମ। କାମୁଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଚିରି ବିଷ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ବିପଦ ନଥାଏ, ତେବେ କାମୁଡ଼ିଥିବା ସାପର ଏକ ଫଟୋ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଡାକ୍ତରମାନେ ସାପର ପ୍ରଜାତି ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସଠିକ୍ ଔଷଧ ଦେଇପାରିବେ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ନାଗ ଏବଂ ଚିତି ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଶରୀର ଅବଶ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ଚନ୍ଦନ ବୋଡ଼ା ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଓ କିଡ୍ନୀ ଉପରେ ମାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ସେହିପରି କିଛି ବୋଡ଼ା ଜାତୀୟ ସାପ (Saw scaled viper) କାମୁଡ଼ିଲେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ। ଏ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ରୋଗୀକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ‘ଆଣ୍ଟି ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ୍’ (ASV) ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରିବ।