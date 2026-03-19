ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଲେ ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିକୁ କିପରି ଅଟକାଇବେ, ଏହି ସହଜ ଉପାୟ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ

ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ। କିନ୍ତୁ, ଖରାପ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ, ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ; ନଚେତ୍, ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ:

୧. ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି, ଏହା ବୁଝିବା ଜରୁରୀ ଯେ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହଠାତ୍ ଘଟେ ନାହିଁ; ଏହା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସତର୍କୀକରଣ ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଏ। ଏଥିରେ ବ୍ରେକ୍ ପେଡାଲ୍ ଢିଲା ଅନୁଭବ ହେବା, ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଦୂରତା ଆବଶ୍ୟକ ହେବା, ବ୍ରେକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଅସାଧାରଣ ଅନୁଭବ ହେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ନେଇ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ; ନଚେତ୍, ଏହି ସମସ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ।

୨. ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଶାନ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ଭୟଭୀତ ନ ହେବା।

ଷ୍ଟିଅରିଂକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବା ଏବଂ ଗାଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ସହିତ, ଏହାକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରାୟତଃ, ବ୍ରେକ୍ ପେଡାଲ୍ ବାରମ୍ବାର ଦବାଇବା ସିଷ୍ଟମରେ କିଛି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ରେକ୍ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଯଦିଓ ଆଂଶିକ ଭାବରେ।

୩. ଗାଡ଼ିର ଗତି ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗିଅର ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାୟକ। ଏକ ମାନୁଆଲ୍ କାରରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ନିମ୍ନ ଗିଅରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କାରରେ, ‘ନିମ୍ନ’ ଗିଅର ମୋଡ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଇଞ୍ଜିନକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଧୀର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକୁ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ରେକିଂ କୁହାଯାଏ।

୪. ଏହା ସହିତ, ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ରେକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ; କିନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହାକୁ ହଠାତ୍ ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିଟି ଖସିଯାଇପାରେ।

୫. ଏହା ସହିତ ଆପଣ ରାସ୍ତାଟି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ – ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ ମୃଦୁ ଢଳା ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଘାସ ପଡ଼ିଆ ଖୋଜି ଗାଡ଼ିକୁ ସେଠାକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏପରି ସ୍ଥାନକୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗତି କମ କରନ୍ତୁ।

୬. ଏହା ସହିତ, ତୁରନ୍ତ ଡେଞ୍ଜର ଲାଇଟ୍ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ହର୍ଣ୍ଣ ବଜାନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇପାରିବ।

