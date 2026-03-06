Kitchen Tips: ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପାହାଡ଼ ପରି ବରଫ ଜମୁଛି କି? କରନ୍ତୁ ଏହି ସରଳ କାମ, ଆଉ ଜମିବନି ବରଫ…
ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପାହାଡ଼ ପରି ବରଫ ଜମୁଛି କି? କରନ୍ତୁ ଏହି ସରଳ କାମ
Building Ice In Fridge freezer: ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡୋର ଫ୍ରିଜ୍ ଥାଏ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଫ୍ରିଜର୍ ଯେତେଥର ସଫା ହେଉନା କାହିଁକି, ଫ୍ରିଜରେ ପାହାଡ଼ ପରି ବରଫ ଜମିଯାଏ, ଏହାର କାରଣ କଣ ?
ଏହି ସମସ୍ୟା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଙ୍ଗିଲ ଡୋର ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଥାଏ। ଆପଣ ଫ୍ରିଜରକୁ ଯେତେଥର ସଫା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଫ୍ରିଜରେ ପର୍ବତ ଭଳି ଆଇସ ଜମା ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ କାଢିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡେ।
ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଡୋର କିମ୍ୱା ଆଇସ ଚ୍ୟାମ୍ୱରର ଡୋର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ । ବାହ୍ୟ ବାୟୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବରଫ ଜମା ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ ଡୋର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ … ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ … ତେବେ ଏହାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ୍।
ଏହାସହିତ ଯଦି ବାଷ୍ପୀକରଣ କଏଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ବରଫ ଫ୍ରିଜରେ ଜମା ହୋଇଯାଏ। ଏହି କଏଲ୍ ରେଫ୍ରିଜରେଟରରୁ ଅଧିକ ଜଳ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଯଦି ଏହାକୁ ନିୟମିତ ସଫା କରାଯାଏ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଫ୍ରିଜରେ ବରଫ ଜମା ହେବ ନାହିଁ।
ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟତଃ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ଜଳକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ପାଣି ଫିଲ୍ଟର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ତା’ପରେ ରେଫ୍ରିଜରେଟରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ବରଫରେ ଫସିଯାଏ । ତେଣୁ, ଯଦି ପାଣି ଫିଲ୍ଟର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ।
ଫ୍ରିଜ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିଥାଏ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ, ଫ୍ରିଜ୍ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅତି କମରେ ଜଣେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଭିସ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। କେବଳ ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡାଯାଇପାରିବ । ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କିମ୍ବା ମାସରେ ଦୁଇଥର ଘରେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ସଫା କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ।