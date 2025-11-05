Winter Tips: ଶୀତଦିନେ ଏମିତି ଚଲାନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ୍, ଖରାପ ହେବନି ଖାଦ୍ୟସାମଗ୍ରୀ, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ ବି ଆସିବ କମ୍ !
ଶୀତଦିନେ ଏମିତି ଚଲାନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ୍ । ଖରାପ ହେବନି ଖାଦ୍ୟସାମଗ୍ରୀ, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ ବି ଆସିବ କମ୍ !
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୀତଦିନେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ଏବେ ତାପମାତ୍ରା କମ ହେବା କାରଣରୁ ଫ୍ରିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ବି କମିଯିବ। ତଥାପି, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଏହା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ରେଫ୍ରିଜରେଟରର ତାପମାତ୍ରା ଏପରି ଭାବରେ ସେଟ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯାହା କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ହେତୁ ଖାଦ୍ୟ ଯେପରି ପଚି ନଯାଏ।
ଆଜି, ଆମେ ଶୀତଦିନେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ସେଟିଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇବ।
ଶୀତଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ବା ଫ୍ରିଜର ତାପମାତ୍ରା କେତେ ରହିବା ଉଚିତ?
ଯଦି ଶୀତଦିନେ ଖରାଦିନ ସେଟିଂରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଚଲାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିଜରେ ବରଫ ଜମି ଯିବ, ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଶୀତଦିନେ ରେଫ୍ରିଜରେଟରର ତାପମାତ୍ରା କମ କରନ୍ତୁ। ଶୀତଦିନେ, ବାହାର ତାପମାତ୍ରା କମ ଥିବାରୁ ରେଫ୍ରିଜରେଟରକୁ କମ୍ ଥଣ୍ଡା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ତେଣୁ, ପୁରୁଣା ରେଫ୍ରିଜରେଟରଗୁଡ଼ିକର ତାପମାତ୍ରା ସେଟିଂ 2 କିମ୍ବା 3 ରେ ସେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରେଫ୍ରିଜରେଟରରେ ଡିଜିଟାଲ ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ତାପମାତ୍ରା 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ।
ଅନେକ ଲାଭ
ଆପଣଙ୍କ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ସେଟିଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏକକାଳୀନ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ତାପମାତ୍ରା କମ କରିବା ଦ୍ଵାରା ରେଫ୍ରିଜରେଟର କମ୍ପ୍ରେସର ଉପରେ ଭାର ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କମ ହେବ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଯାହା ଫଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ ହେବ। ଯଦି ଫିଜର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ସେଟ୍ କରାଯାଏ, ତେବେ ବରଫ ଜମିବା ସମେତ ପନିପରିବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ଯାହା ଆପଣ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତେଣୁ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଉଭୟକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାପମାତ୍ରାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରିବା।