ଆମେରିକାରେ କିପରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୁଏ ଡିଜିଟାଲ୍ ମନି, ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତ ଠାରୁ କ’ଣ ଅଲଗା ସେଠାକାର ତରିକା

ଆମେରିକାରେ କିପରି କରାଯାଏ ଡିଜିଟାଲ ଟଙ୍କା କାରବାର?

By Subhasmita Das
CELLNET

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: UPI ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ୍ କାରବାରରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା UPI ID ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ବହୁତ ସହଜ କରିଛି।

କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ବହୁତ ଆଗରେ ଥିବା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଡିଜିଟାଲ୍ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରେ? ଆସନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଟଙ୍କା କିପରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବେ।

ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା:

ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୋବାଇଲ୍-ଆଧାରିତ ପେମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ, ନଗଦ ଟଙ୍କା ଧିରେ ଧିରେ କମ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତରେ UPI କିଣାକିଣି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରବାରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସରଳ କରିଛି।

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, କାତାର ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ UPI ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଆମେରିକା ପରି ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, କୌଣସି ଦେଶ UPI ପରି ସମାନ ସରକାରୀ ସମର୍ଥିତ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ।

ୱାଲେଟ୍ ଆଧାରିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର:

ଆମେରିକା ଏବଂ ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରେ, ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ Apple Pay, Google Pay, ଏବଂ Samsung Pay ପରି ୱାଲେଟ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଏ।

ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ କିନ୍ତୁ ୱାଲେଟ୍-ଟୁ-ୱାଲେଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। UPI ପରି, ଏହି ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରେ ନାହିଁ।

UPI ର ନିକଟତମ ବିକଳ୍ପ:

ତଥାପି, ୱାଲେଟ୍ ସେବା ପ୍ରଚଳିତ ଏବଂ UPI ପରି କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ-ଟୁ-ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସିଷ୍ଟମ ଆମେରିକାରେ ରହିଛି। ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, Zelle, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ସେହିପରି, କ୍ୟାସ୍ ଆପ୍ ଏବଂ ଭେନ୍ମୋ ଭଳି ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ-ଟୁ-ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଭାରତ ଭଳି କୌଣସି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନାହିଁ:

ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉନ୍ନତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଏକକ ମାନକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ଅଛି। UPI ପରି ତୁରନ୍ତ ଦେୟ ପାଇଁ କୌଣସି ଏକକ, ସୁଗମ ସମନ୍ୱିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା, ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା କାରବାର ସୀମା ଆଧାରରେ ଏକାଧିକ ସେବା ମଧ୍ୟରୁ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ଭାରତରେ, UPI ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆପ୍ ସହିତ ସୁଗମ ଭାବରେ କାମ କରେ।

ୟୁରୋପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ। ମୋବାଇଲ୍ ୱାଲେଟ୍ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଦେୟ ଆପ୍ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ-ଟୁ-ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ।

