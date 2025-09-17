Indian Railway Ticket Rules: ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ ହଜିଗଲେ, କେମିତି କରିବେ ଯାତ୍ରା? ଜାଣନ୍ତୁ ନିୟମ…
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ତେୂେ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ାପଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଖବର । ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ ହଜିଗଲେ, କେମିତି କରିବେ ଯାତ୍ରା? ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। କେତେକ କାମ ପାଇଁ, କେତେକ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ, କେତେକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ଏବଂ କେତେକ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ରେଳ ଯାତ୍ରା ଅନେକ ଦିଗରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ରେଳକୁ ଦେଶର ଜୀବନରେଖା କୁହାଯାଏ। ଏହା କେବଳ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ସୁଲଭ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରେ।
ତଥାପି, କେତେକ ସମୟରେ ଏପରି ହୁଏ ଯେ ଆପଣ ମାସ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ହଜିଯିବ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରେ। ତଥାପି, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅନେକ ସରଳ ନିୟମ ଏବଂ ସମାଧାନ ତିଆରି କରିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣଇବା ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ହଜିଗଲେ ଆପଣ କିପରି ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ?
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ହଜାଇ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କିପରି ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ?
୧. ରଲୱେ ଟିକେଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଇ-ଟିକେଟ୍, ଯାହାକୁ ଆପଣ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁକ୍ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଏକ କାଉଣ୍ଟର ଟିକେଟ୍, ଯାହାକୁ ଆପଣ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ରିଜର୍ଭେସନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ନିୟମ ଟିକେ ଭିନ୍ନ । ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟର ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡିବ।
୨. ଯଦି ଆପଣ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଟିକେଟ୍ କିଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ହଜିଯାଇଛି, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ମୁଖ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ତା’ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ହଜିଯାଇଛି। ₹50 (ସ୍ଲିପର୍ କ୍ଲାସ୍) କିମ୍ବା ₹100 (AC କ୍ଲାସ୍) ଶୁଳ୍କ ଦେଇ ଏକ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଟିକେଟ୍ ମୂଳ ଟିକେଟ୍ ଭଳି ବୈଧ ଅଟେ।
୩. ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ହଜି ଯାଇଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ TTE (ଟିକେଟ୍ ଚେକର)ଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର PNR ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଟିକେଟ୍ ର ଫଟୋକପି, ଏକ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ କିମ୍ବା ଏକ ମେସେଜ୍ ଅଛି, ତେବେ ତାହା ଦେଖାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପରିଚୟପତ୍ର ନାହିଁ, ତେବେ TTE ଚାର୍ଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଡ଼ା ଏବଂ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ।
4-ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇ-ଟିକେଟ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟପତ୍ର ବା ID ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଇ-ଟିକେଟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରମାଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇ-ଟିକେଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ରେଳବାଇ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟହୀନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ TTEଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଏବଂ ଜରିମାନା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିପାରିବେ। TTE ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବୁକ୍ କରିଥିବା ସମାନ ବର୍ଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ।