ବର୍ଷା ଦିନେ କିପରି ଚଲାଇବେ କୁଲର, ରୁମ ଲାଗୁଛି କି ଚିପଚିପା, ତୁରନ୍ତ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଟ୍ରିକ୍ସ

ବର୍ଷା ଦିନେ କୁଲର ଚଲାଇବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ସୁଖଦ ପାଗ ଆଣିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଘରେ ଏକ ନୂତନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ ଏୟାର କୁଲର ଚାଲୁ କରିବା ମାତ୍ରେ ରୁମ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚିପିଚିପା ଲାଗିଥାଏ।

ପବନ ପ୍ରକୃତରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଆର୍ଦ୍ରତାରେ ଅଧିକ ଭରା ମନେହୁଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଲୋକମାନେ କୁଲର ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଅସ୍ୱସ୍ତିକର, ଆରାମଦାୟକ ପରିବେଶକୁ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି।

ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିଛି ସରଳ ଏବଂ ଶସ୍ତା ଘରୋଇ ଉପଚାର ଗ୍ରହଣ କରି, ଆପଣ ରୁମରେ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ ଏବଂ କୁଲରର ଥଣ୍ଡା କରିବା ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବର୍ଷା ଦିନେ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଟାୟାରର…

ମାସ ଆରମ୍ଭ ନହେଉଣୁ ଏତେ ଟଙ୍କା କମିଲା…

କୁଲରରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ:

ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପାଣି ବିନା ଏୟାର କୁଲର ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବାୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଆର୍ଦ୍ରତା ଧରି ରଖେ।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, କୁଲରକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଦ୍ଵାରା ରୁମଟି ଆହୁରି ଆର୍ଦ୍ର ଏବଂ ଚିପିଚିପା ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ପାଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ପାଣି ବିନା କୁଲର ଚଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନକରିପାରନ୍ତି; ଏହା ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଡି ନ ଥାଇ ବାୟୁ ସଞ୍ଚାଳନ ବଜାୟ ରଖେ।

ଫ୍ୟାନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ:

ବର୍ଷା ଋତୁରେ କେବଳ ଏୟାର କୁଲର ଚଲାଇବା ସବୁବେଳେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ କୁଲର ସହିତ ଏକ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ କରନ୍ତି, ତେବେ ରୁମ ଭିତରେ ବାୟୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା କମ୍ ଅନୁଭବ ହୁଏ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଏକ୍ସଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ତାଜା ପବନର ସ୍ଥିର ପ୍ରବାହ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ରୁମରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଜମା ହେବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଝରକାକୁ ଟିକିଏ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ।

୫ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ କରିବ କମାଲ:

ଯଦି ରୁମ ଅତ୍ୟଧିକ ଆର୍ଦ୍ର ଅନୁଭବ କରେ, ତେବେ ବେକିଙ୍ଗ ସୋଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ପବନରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଦ୍ରତା ଶୋଷଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି।

ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ଏକ କପଡାରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ବେକିଙ୍ଗ ସୋଡ଼ା ବାନ୍ଧି ରୁମର ଏକ କୋଣରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ; ଏହା ରୁମର ଅଠାଳିଆତା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବେକିଙ୍ଗ ସୋଡ଼ା ବଜାରରେ ବହୁତ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ।

You might also like More from author
More Stories

ବର୍ଷା ଦିନେ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଟାୟାରର…

ମାସ ଆରମ୍ଭ ନହେଉଣୁ ଏତେ ଟଙ୍କା କମିଲା…

ଏଣିକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ ବି ଗରମ…

ଦେଶର କେଉଁ ଜେଲରେ ମିଳେ ଫାଇଭ୍-ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ…

1 of 29,332