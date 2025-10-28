ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ୫ଟି ଉପାୟ; କେଶ ଝଡିବା ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ମେଥିଦାନାରେ ଘରେ ତିଆରି କରି ପାରିବେ ସେରମ୍…

ଆର୍ୟୁର୍ବେଦର ଏହି ୫ ଉପାୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଝଡିବା...

By Shantilata Rout
CELLNET

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବର୍ତ୍ତମାନ କେଶ ଉପୁଡିବା ଏକ ବଡ ସମସ୍ଯା । ତେବେ ଏପରି ଏକ ଉପାୟ ଆମ ଆର୍ୟୁର୍ବେଦରେ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣାଇ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଫଳ ପାଇପାରିବେ । ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଉପୁଡିବା ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ।

ପିଲାବେଳୁ ଆଇ ମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରେ ମା ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଗ କାଳରେ ମେଥିକୁ ନଡିଆ ତେଲରେ ପକାଇ ଲଗାଉଥିଲେ ।

ଯାହାକି ତାଙ୍କ କେଶକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ଯ କରୁଥିଲା । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ୫ଟି ଉପାୟ ଆପଣାଇଲା ଆମେ କେଶ ସମସ୍ୟାକୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ।

ମେଥି ପାଣି:  ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ, ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ । ଏଥିରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ମେଥି ଦାନା ପକାଇ ଭିଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ସକାଳୁ ଏହି ପାଣି ଛାଣି କରି ପିଇନିଅନ୍ତୁ ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ କେଶ ସମସ୍ଯାକୁ ଦୁର କରିବା ।

କେଶ ଉପୁଡିବା ଏଖ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଛାଣି ଦେଇଥିବା ମେଥିଦାନାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡି କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାର ପେଷ୍ଟକୁ ଚୁଟି ମୁଳରେ ଲଗାଇ 30 ରୁ 40 ମିନିଟ ରଖନ୍ତୁ ପରେ କେଶକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । କେଶ ଝଡିବା ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ଏହା ଆପଣଙ୍କ କେଶକୁ ମଜବୁତ କରିବ ।

ମେଥି ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ତେଲ: ସାମାନ୍ଯ ଉଷୁମ ନଡିଆ ତେଲରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ମେଥି ଦାନା ପକାଇ ତାହାକୁ କିଛି ଦିନ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ । ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇ ଥର ଏହି ତେଲ ମୁଣ୍ଡରେ ମସାଜ କରନ୍ତୁ । ଏହା କେଶ ବଢିବାରେ ସାହାଯ୍ଯ କରିଥାଏ । ଏହା ଅତ୍ଯନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ।

ମେଥି ଏବଂ ଦହି ମାସ୍କ: କେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିଅ । ୨ ଚାମଚ ମେଥି ଦାନା ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ ପରେ ଏହାକୁ ୩-୪ ଚାମଚ ଦହି ସହିତ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହି ମାସ୍କକୁ ୪୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କେଶରେ ଲାଗଇ ରଖନ୍ତୁ ପରେ ସାମ୍ପୁ ଲଗାଇ କେଶକୁ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ ।ଏହା କେଶକୁ କେବଳ ମଜବୁତ କରେ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଡ୍ଯାଣ୍ଡ୍ରଫ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ମେଥି ଏବଂ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍: ଆଲୋବେରା ଜେଲ ସହିତ ମେଥିଦାନା ଆମ କେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଆଲୋଭେରା ସହିତ ମେଥି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା କେଶକୁ ସିଲ୍କ କରିଥାଏ । ଓ ବଢିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ଗୋଟେ ଚାମଚ ମେଥି ଦାନାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ସେଥିରେ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ମିଶାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କେଶର ମୂଳ ଓ ପୁରା ଉପର ଭାଗରେ ଭଲ ଭାବେ ଲଗାନ୍ତୁ । 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କେଶ ପାଇଁ ସେରମ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ ଓ କେଶରେ ଚମକତା ଆଣିଥାଏ ।

ମେଥିର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର:

-ମେଥି ଦାନା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାତିସାରା ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା  ଏହା ଅଧିକ ଲାଭ ଦେବ।

-ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇଥର ନିୟମିତ ଭାବରେ ମେଥି ମାସ୍କ କିମ୍ବା ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

