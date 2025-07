ଘନ କେଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? 8 ସପ୍ତାହରେ ପିଆଜ ରସ କରିବ ଚମତ୍କାର, ଖୋଦ ଜାବେଦ ହବିବ କହିଛନ୍ତି ଏପରି….

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଅନେକ କେଶ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଉଛି ପିଆଜ । ପିଆଜରେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗାଲ୍ ଗୁଣ ଅଛି ଯାହା ଅନେକ କେଶ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପିଆଜର ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ ଜାଣିବା । ତେଣୁ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଜାବେଦ ହବିବ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟା ପୋଷ୍ଟରେ ଏହା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସଠିକ ତରିକା ।

କେଶରେ ପିଆଜ ରସ କିପରି ଲଗାଇବେ – How to use onion for hair

ଆପଣ କେଶ ପାଇଁ ପିଆଜକୁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପିଆଜ ରସ ବାହାର କରି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ କେଶରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କେଶରେ ପିଆଜ ତେଲ ଲଗାଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହାର ରସ ବାହାର କରି ଆପଣଙ୍କ କେଶରେ ଲଗାନ୍ତୁ।

ପିଆଜ ରସ କେତେ ଦିନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ?

ଜାଭେଦ୍ ହବିବ୍ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାମ କେବଳ 8 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର 8 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ତାଜା ପିଆଜ ରସକୁ ଆପଣଙ୍କ କେଶରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡିବ । ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଏହାର ଫରକ ଜାଣଇପାରିବେ ।

କେଶ ପାଇଁ ପିଆଜ ରସର ଲାଭ – Onion for hair growth benefits

1-କେଶ ଲମ୍ବା ହୁଏ

ପିଆଜ କେଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଲାଭଦାୟକ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ସ୍କାଲ୍ପରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ କରିଥାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ଏହାର ସଫ୍ଲର ପୋର୍ସକୁ ଖୋଲିଥାଏ ।ଏହା କେଶକୁ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଲମ୍ବା ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା କେଶ ମୂଳରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପେରକ୍ସାଇଡ୍ ହ୍ରାସ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ କେଶ ଧଳା ହୁଏ ନାହିଁ।

2-କେଶ ଝଡ଼ିବା ଏବଂ ଡାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ହ୍ରାସ କରେ

ପିଆଜ ରସ କେଶ ଝଡ଼ିବା ଏବଂ ଡାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ କମାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଯାହା ଡାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ଜୀବାଣୁକୁ ମାରି ସ୍କାଲ୍ପକୁ ସଫା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏହା କେଶକୁ କିଛି ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ଯାହା କେଶ ଝଡ଼ିବା କମ କରିଥାଏ।