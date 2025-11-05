ନକଲି QR କୋଡ୍ କିପରି ଚିହ୍ନିବ? ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏ ଭୁଲ, ନଚେତ୍ ଖାଲି ହୋଇଯିବ ଆକାଉଣ୍ଟ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକା ସମୟରେ, QR କୋଡ୍ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ମାଧ୍ୟମ । ପନିପରିବା କିଣିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ଦେୟ ପାଇଁ QR କୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ ବିନା QR କୋଡ୍ ସ୍କାନିଂ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ବିଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସମେତ ପ୍ରାୟ ଅଧ ଡଜନ ଦୋକାନର QR କୋଡ୍ ନକଲି QR କୋଡ୍ ସହିତ ବଦଳାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟୁଆର କୋର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ।
ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସର ବ୍ୟବହାର ଜରୁରୀ: ନକଲି QR କୋଡ୍ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ପେମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହୀତା ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟକାରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ପେମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ QR କୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ନକଲି କ୍ୟୁଆର କୋର୍ଡ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିବ ।
Googleରୁ ଭୁଲ QR କୋଡ୍ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ- ଯଦି ଆପଣ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନରରେ କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ Google Lens ସାହାଯ୍ୟରେ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରିବା ଉଚିତ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବ ଯେ URL କେଉଁଠାକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହେଉଛି ।
QR କୋଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ- ଯଦି ଆପଣ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରି ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୋକାନ କିମ୍ବା ମାଲିକଙ୍କ ନାମ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚିତ । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ପେମେଣ୍ଟ କାହାର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହାର ମାଲିକଙ୍କ ନାମ ଦେଖାଯାଏ । ଯଦି ଦୋକାନ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଭୁଲ ଥାଏ ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।