Ind vs Pak Live Streaming: ଫ୍ରିରେ ଭାରତ-ପାକ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ସୋନି ନେଟୱର୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏଠି ବି ଦେଖି ପାରିବେ ମହାମୁକାବିଲା ଲାଇଭ୍
ଫ୍ରିରେ ଦେଖିପାରିବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମହାମୁକାବିଲା । Sony Live ସହିତ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ ଦେଖପାରିବେ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅର୍ଥାତ ଆଜି ଖେଳାଯିବ। ସଲମାନ ଆଗା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ବହୁ-ଜାତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜ ନିଜ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବେ। ମ୍ୟାଚ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଉଭୟ ଦେଶ ଏକ ଯୁବ ଦଳକୁ କ୍ଷେତ୍ରରୂଢ଼ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ଜଣେ କିପରି ମାଗଣାରେ ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ (IND vs PAK ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ମାଗଣା) ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ?
ମାଗଣାରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ କିପରି ଦେଖିବେ?
ଏସିଆ କପ୍ 2025 ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପାର୍ଟନର ହେଉଛି ‘Sony Liv’, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ Jio, Airtel ଏବଂ VI ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ‘Sony Liv’ ର ମାଗଣା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ SIM ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହା ସହିତ ‘Sony Liv’ ର ଫ୍ରି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ କ୍ୟା ବାତ୍। ଏବେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ଆପଣ ମାଗଣା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପାଇବେ।
-ପ୍ରଥମେ, Jio ପ୍ଲାନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 175 ଟଙ୍କାର ଡାଟା ପ୍ୟାକରେ 10GB ଡାଟା ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ‘Sony Liv’ ସମେତ 10 OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଫ୍ରି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ, ୪୪୫ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୧୦୪୯ ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନରେ Sony Liv ର ମାଗଣା ସବସ୍କ୍ରିପସନ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ।
-ଏବେ Airtel ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ୧୮୧ ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜରେ ୧୫ GB ଡାଟା ଏବଂ ‘Sony Liv’ ର ମାଗଣା ସବସ୍କ୍ରିପସନ ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ Airtel Extreme Fiber Premium ପ୍ଲାନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ Airtel Extreme ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଯାଇ ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। Airtel ୨୭୯ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୯୭୯ ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନରେ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ସବସ୍କ୍ରିପସନ ଦେଉଛି।
-ଯେଉଁଠି VI (Vodafone Idea) ୯୫ ଟଙ୍କା, ୧୫୪ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୧୭୫ ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନରେ ‘Sony Liv’ ର ମାଗଣା ସବସ୍କ୍ରିପସନ ଦେଉଛି।