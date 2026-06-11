ଭାରତରେ ମାଗଣାରେ କେମିତି ଦେଖିବେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମିଙ୍ଗ, ଜାଣନ୍ତୁ ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମିଙ୍ଗ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦2୬ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜୁନ୍ ୧୧ ରୁ ଜୁଲାଇ ୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ।
Fifa Worldcup 2026 : ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ୨୩ତମ ସଂସ୍କରଣ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ଫୁଟବଲ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ୩୨ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥରର ଏଡିସନ ବହୁତ ଖାସ୍, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ୪୮ଟି ଦଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ଫୁଟବଲ୍ର ଏହି ମହାକୁମ୍ଭକୁ ଟିଭିରେ ଲାଇଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବେ।
ମେସି, ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେମାର ଜୁନିୟରଙ୍କ ଭଳି ନାମୀଦାମୀ ଖେଳାଳି ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। ତେବେ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଭାରତରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ପ୍ରସାରଣ କେବେ ଏବଂ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଭାରତରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମାଗଣାରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ କି ନାହିଁ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ରାଇଟ୍ସ (ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାର) ‘ଜୀ ନେଟୱର୍କ’ (Zee Network) କିଣି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟର ହେବା ପରେ ଜୀ ନେଟୱର୍କ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୩ ମାସିଆ ପ୍ଲାନର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ୭୯୯ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏକ ବର୍ଷର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ୧୬୯୯ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ।
କେଉଁଠି ଲାଇଭ୍ ଆସିବ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍?
ଭାରତରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ୟୁନାଇଟ୍୮ ସ୍ପୋର୍ଟସ ୧ (Unite8 Sports 1), ୟୁନାଇଟ୍୮ ସ୍ପୋର୍ଟସ ୧ ଏଚ୍ଡି, ୟୁନାଇଟ୍୮ ସ୍ପୋର୍ଟସ ୨ ଏବଂ ୟୁନାଇଟ୍୮ ସ୍ପୋର୍ଟସ ୨ ଏଚ୍ଡି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ହେବ।
କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍?
ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଭାରତରେ ଜୁନ୍ ୧୨ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ୧୨ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସକାଳ ୭ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ପଟେ (ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ) ଖେଳାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଭାରତରେ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକର ଲାଇଭ୍ ଆସିବାର ସମୟ ସାଧାରଣତଃ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ୧୨:୩୦ ରୁ ସକାଳ ୯:୦୦ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ।
ମାଗଣାରେ କେମିତି ଦେଖିବେ ମ୍ୟାଚ୍?
ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ଏହା ଯେ ‘ଦୂରଦର୍ଶନ’ (DD Sports) ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍, କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍, ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ (Free) ଦେଖାଯିବ।