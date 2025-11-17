ମାଗଣାରେ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କେମିତି ଦେଖିବେ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍, ଜାଣନ୍ତୁ…
ମାଗଣାରେ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କେମିତି ଦେଖିବେ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍
OTT Platform: ସମ୍ପ୍ରତ୍ତି ଲୋକମାନେ ଟେଲିଭିଜନ ଦୁନିଆରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପସନ୍ଦର ଧାରାବାହିକ ଦେଖିବା ହେଉ କିମ୍ବା ସିନେମା ଦେଖିବା, ସବୁକିଛି OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ। OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ।
ଆଜିକାଲି, Netflix, Amazon, ଏବଂ Jio Hotstar ଭଳି OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ଉପଲବ୍ଧ । କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁଣାତ୍ମକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏପରି OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ମାଗଣାରେ ଅନେକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ।
MX ପ୍ଲେୟାର: MX Player ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଥରେ ଆପଣ ଲଗ୍ ଇନ୍ କଲେ, ଆପଣ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିନେମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ସିନେମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥାନ । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହିତ ବିଜ୍ଞାପନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ।
ଜିଓ ସିନେମା: MX Player ପରି, Jio ର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ମାଗଣା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇବେ । ଆପଣ Jio Cinema ଆପରେ ମାଗଣାରେ ସିନେମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିପାରେ । କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାଗଣା।
Waves OTT: ଦୂରଦର୍ଶନର OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Waves, ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଏକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରି ଏକକାଳୀନ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂତନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଦେଖିପାରିବେ।
YouTube: ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି, ତାହେଲେ YouTubeରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାଗଣା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆପଣ ପଡକାଷ୍ଟ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ପୁରୁଣା ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପଲବ୍ଧ। ସବୁକିଛି ମାଗଣା।