Instagramରେ ହାତ ନଲଗାଇ କିପରି ଦେଖିବେ Reels? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ସହଜ ଉପାୟ…
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ-ଫ୍ରି କିପରି ଦେଖିବେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମରୁ ଟିକିଏ ଫ୍ରିରେ ମିଳିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ ଧରି ବସି ପଡନ୍ତି। ଆଉ ଫୋନ୍ ଧରିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ Instagram ରେ Reels ଦେଖିବାର ମଜା ନିଅନ୍ତି।
ଏପରିକି ସମୟ ନଦେଖି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ରିଲ୍ସ ଦେଖିବାରେ ବିତାଇ ଦିଅନ୍ତି। Instagram Reels ପାଇଁ ଏହି କ୍ରେଜ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ହେଲେ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି Reels ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା କ୍ଳାନ୍ତିକର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କୁ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଧରି ରଖିବା ପ୍ରାୟତଃ ହାତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ହୁଏ।
ହେଲେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ Instagram ଫିଚର ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଥାଆନ୍ତି ଯାହା ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ Reels ହ୍ୟାଣ୍ଡସ-ଫ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, କାରଣ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଥାଏ।
ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ:
ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ, ‘ଅଟୋ ସ୍କ୍ରୋଲ୍’ କିମ୍ବା ‘ଅଟୋ ପ୍ଲେ’ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂସ୍କରଣରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆପରେ ଏହି ବିକଳ୍ପ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍-ଫ୍ରି ଦେଖିବାର ମଜା ନେଇପାରିବେ।
ଥରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ପରେ, ରିଲ୍ସ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଏହି ବିକଳ୍ପ ଦେଖୁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆପ୍ କୁ ନୂଆ ସଂସ୍କରଣରେ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଉଚିତ।
ଏହି ଫିଚର iPhone ରେ ଉପଲବ୍ଧ:
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣ ଏକ iPhone ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି: iOS ଭଏସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଯାହା ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
ଆପଣ ସେଟିଂସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ସକ୍ଷମ କରିପାରିବେ। ସକ୍ରିୟ ହେବା ପରେ, ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରିଲ୍ସକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍-ଫ୍ରି ଦେଖିପାରିବ।
ଯେଉଁମାନେ ଆରାମରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ।
ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ୍ ର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ:
ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଗୁଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ୟୁଜର ତାଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଗୁଗୁଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍-ଫ୍ରି ହୋଇଯାଏ।
ଏହା ପରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ କେବଳ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ରିଲ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ।
ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ କିଛି ଡିଭାଇସରେ ଭଏସ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସ୍ପର୍ଶ ନକରି ଅନେକ ମୈଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇପାରିବ।
ଯଦିଓ ଏହି ଫିଚର ସମସ୍ତ ଫୋନ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ସମାନ କାମ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ସାଧାରଣ ନାଭିଗେସନ୍ରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।