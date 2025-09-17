Brighten Teeth: ମୋତିି ପରି ଚମକିବ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ… ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏହି ହଳଦିଆ ମସଲାରେ କରନ୍ତୁ ଉପାୟ
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର : ପାନ ଏବଂ ଗୁଟଖା ଖାଇଲେ ଦାନ୍ତରେ ମଇଳା ଜମା ହୁଏ। ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ, ମଇଳା ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମହଙ୍ଗା ଟୁଥପେଷ୍ଟ, ପାଉଡର ଏବଂ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ସରଳ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ ପୁଣି ଚମକଦାର କରିପାରିବ
ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ହଳଦୀ କେବଳ ମସଲାର ରାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଦାନ୍ତରୁ ତମାଖୁ ମଇଳା ବାହାର କରିବା ଏବଂ ହଳଦିଆପଣ ଦୂର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ।
ଦାନ୍ତ ଉପରେ ତମାଖୁର ପ୍ରଭାବ
-ତମାଖୁର ନିରନ୍ତର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତରେ ହଳଦିଆ ଦାଗ ଜମା ହୁଏ।
-ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ସ୍ତର ଘନ ହୋଇ ଡେଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲାକ୍ ରେ ପରିଣତ ହୁଏ।
-ଏହା ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ଦାନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଏବଂ ମାଢ଼ି ଫୁଲିବା ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଯଦି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆ ନ ଯାଏ, ତେବେ ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ଏବଂ ମୁଖ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ହଳଦୀ ଲାଭଦାୟକ
-ଆୟୁର୍ବେଦରେ ହଳଦୀକୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଦାନ୍ତ ଧଳା ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
-ଏଥିରେ ଥିବା କରକ୍ୟୁମିନ୍ ଦାନ୍ତରୁ ମଇଳା ବାହାର କରିବାରେ ଏବଂ ମାଢ଼ିକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
-ହଳଦୀ ଦାନ୍ତର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ମାଢ଼ି ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକେ।
-ହଳଦୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମାଖୁ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ହଳଦିଆପଣକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ।
-ଦାନ୍ତ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଉପାୟ
ହଳଦୀ ପାଉଡର ଏବଂ ଲୁଣ
-ଚିମୁଟାଏ ହଳଦୀ ପାଉଡର ଏବଂ ଚିମୁଟାଏ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଦାନ୍ତରେ ଘଷନ୍ତୁ।
-ଏହା ତମାଖୁ ଦାଗ ଦୂର କରିବ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ସଫା ଦେଖାଯିବ।
-ହଳଦୀ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ତେଲ।
-ହଳଦୀରେ କିଛି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମିଶାଇ ଏକ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ।
-ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦାନ୍ତ ମାଲିସ୍ କରନ୍ତୁ।
-ଏହି ପଦ୍ଧତି ତେଲ ଟାଣିବା ଚିକିତ୍ସା ପରି କାମ କରେ ଏବଂ ମୁଖ ପରିଷ୍କାରତାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ।
ହଳଦୀ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ରସ
-ହଳଦୀରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ଦାନ୍ତରେ ଘଷନ୍ତୁ।
-ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଦାନ୍ତ ଧଳା କରିବା ଘରୋଇ ଉପଚାର।
ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ
-ଦିନରେ କେବଳ ଥରେ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
-ଏହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଘଷିବା ମାଢ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
-ଯଦି ଦାନ୍ତରେ ବହୁତ ମଇଳା କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।