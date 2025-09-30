ମୋତି ଭଳି ଚମକିବ ଆପଣଙ୍କ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଥିବା ଦାନ୍ତ, ମାତ୍ର ୨ଟି ଜିନିଷ ଚିକ୍‌ଚିକ୍ କରାଇବ ଦାନ୍ତ

ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଛି ଦାନ୍ତ ଧଳା କରିବା ଜିନିଷ

ଆଜିକାଲି, ବଦଳୁଥିବା ଜୀବନଶୈଳୀ, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଖରାପ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ହେତୁ ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବା ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହା କେବଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଖୋଲାଖୋଲି ହସିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର କରିଦିଏ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ସରଳ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଆୟୁଷ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦାନ୍ତ କେବଳ ବାହ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଭିତର ମଧ୍ୟ ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମତଃ, ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇଥର ବ୍ରଶ୍ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ  କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଥମେ ସକାଳେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ।

ଏହା ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବା କାରଣ ହେଉଥିବା ମଇଳା ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଦୂର କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ମିଳୁଥିବା କିଛି ଉପାଦାନ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ ଧଳା ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ?

ଦାନ୍ତ ଧଳା କରିବା ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ସୋଡ଼ା
ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ ଧଳା ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା ପାଇଁ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ପେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ଅଧିକାଂଶ ରୋଷେଇ ଘରେ ମିଳିଥାଏ, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଫଳାଫଳ ଦେଖାଇପାରେ।

ବେକିଂ ସୋଡ଼ାର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍କ୍ରବିଂ ଗୁଣ ଦାନ୍ତରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଞ୍ଚା ପଦାର୍ଥ ଦୂର କରେ, ଯେତେବେଳେ ଲେମ୍ବୁରେ ଥିବା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦାଗକୁ ହାଲୁକା କରେ ଏବଂ ଦାନ୍ତକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରେ। ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ଏହି ଉପଚାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ।

କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ

ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସରଳ। ଏକ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ଏକ ଚିମୁଟା ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଲେମ୍ବୁ ମିଶାନ୍ତୁ। ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ଏକ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଗଲେ, ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଟୁଥବ୍ରଶ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ଧୀରେ ଘଷନ୍ତୁ।

ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଧୀରେ ବ୍ରଶ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସାଦା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପଚାରକୁ ଅଧିକ ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା କିମ୍ବା ଲେମ୍ବୁ ଦାନ୍ତର ବାହ୍ୟ ସ୍ତର, ଏନାମେଲ୍ କ୍ଷତି କରିପାରେ।

ଏହା ସହିତ, ହଳଦିଆପଣ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ, ଲୁଣକୁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସଫାକାରୀ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇରୁ ତିନିଥର ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣର ଲୁଣ ସହିତ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫଳାଫଳ ଦେଖାଇବ। ଏହା କେବଳ ହଳଦିଆପଣ ହ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ପାଟିର ଦୁର୍ଗନ୍ଧରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦିଏ।

ଶେଷରେ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେରଖନ୍ତୁ: ଦାନ୍ତ ଯତ୍ନ ଗୋଟିଏ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେପରି ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧୋଇବା, ସେହିପରି ଦାନ୍ତ ସଫା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଏବଂ ଘରୋଇ ଉପଚାର ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହୁଏ, ଲାଭ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇପାରେ।

ଦାନ୍ତକୁ ଧଳା ଏବଂ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କ’ଣ ଖାଇବେ 
1. କ୍ଷୀର ଏବଂ କ୍ଷୀରଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ: ଦାନ୍ତକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ଷୀର, ଦହି ଏବଂ ପନିର ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏନାମେଲକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଏକ ପାତ୍ର ଦହି ଖାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।

2. ସେଓ, ଗାଜର ଏବଂ କାକୁଡି: ଏହି ପନିପରିବାକୁ ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଏକ ଦାନ୍ତଘଷା ପରି କାମ କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ଲାକ୍ ମଧ୍ୟ ହଟାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାଢ଼ିକୁ ମାଲିସ୍ କରିଥାଏ।

3. ବାଦାମ : ବାଦାମ ଏବଂ ବାଦାମରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଏବଂ ଫାଇବର ଥାଏ, ଯାହା ଦାନ୍ତକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚୋବାଇଲେ ଲାଳ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଯାହା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

4. ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ସବୁଜ ପନିପରିବା: ଆପଣ ପାଳଙ୍ଗ, ମେଥି ଏବଂ ସୋରିଷ ପରି ପନିପରିବା ଖାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ, ଫୋଲେଟ୍ ଏବଂ ଲୌହ ଥାଏ, ଯାହା ମାଢ଼ି ଏବଂ ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ।

5. କମଳା, ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଆମଳା ପରି ଭିଟାମିନ୍ ସି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାଢ଼ିରେ ପ୍ରଦାହ ଏବଂ ରକ୍ତସ୍ରାବ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଥିରେ ମିଳୁଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ମୁଖ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରେ।

