ସଂସାର ମୋହ ତୁଟାଇ ଦେଉଛି କି ଆଇଆଇଟି? ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ଆଇଆଇଟିଆନଙ୍କ ଭିତିରି କଥା

ସଂସାର ମୋହ ତୁଟାଇ ଦେଉଛି କି ଆଇଆଇଟି? ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ଆଇଆଇଟିଆନଙ୍କ ଭିତିରି କଥା
ପାଠ ପଢ଼ା ପରେ ଚାକିରି ପଛରେ ନଗୋଡ଼ାଇ ପିଲା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ
ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଭଲ ଚାକିରି କରିବ । ଆଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଆଶ୍ରାବାଡ଼ି ହେବ । ଏନେଇ କେତେ ସପନ ଦେଖିଥିଲେ ବାପା-ମାଆ । ସେହି ଆଶାରେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି(ଆଇଆଇଟି)ରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବାନା ଆଇଆଇଟି ବଦଳାଇ ଦେଲା ପିଲାଙ୍କ ଗତିପଥ । ପାଠ ପଢ଼ା ପରେ ଚାକିରି ପଛରେ ନଗୋଡ଼ାଇ ପିଲା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ । ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏମିତି ୧୦ ଆଇଆଇଟିଆନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିଥ କେମିତି ବଦଳିଥିଲା?
ଆଇଆଇଟିଆନ୍ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ
ଆଇଆଇଟିଆନ୍ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ । ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଏଏସ୍ କେ ଆନନ୍ଦ । ଜନ୍ମ ୧୯୭୧ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୮ ତାରିଖାରେ ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରେ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଇଂରାଜି ମିଡ଼ିୟମରେ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ବମ୍ବେ ଆଇଆଇଟିରେ ବି.ଟେକ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିୟମିତ ମଗଭତ ଗୀତା ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଯାହା କହିଥିଲେ, ତାକୁ କାର୍ୟ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିଥ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଆଇଆଇଟି ପାସ ପରେ ସେ ଇସ୍କନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ସେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ । ତା’ପରେ ପାଲଟିଗଲେ ଧର୍ମଗୁରୁ । ଏବେ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ଇସ୍କନରେ କାର୍ୟ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ପଥଭ୍ରଷ୍ଟଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ମୁକୁନ୍ଦାନନ୍ଦ
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ମୁକୁନ୍ଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧୯୬୦ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଗହଣ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଇଆଇଟିରେ ବି-ଟେକ ପାସ କରିଥିଲେ । ତାପରେ କୋଲକାତା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ (ଆଇଆଇଏମ)ରୁ ଏମ୍ବିଏ ପାସ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେହି ଚାକିରିରେ ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗିନଥିଲା । ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୋଠରୀ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସମଗ୍ର ଦେଶ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଜଗତଗୁରୁ କୃପାଳୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। ତା’ପରଠାରୁ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି । ଗୀତାର ସାର ମର୍ମ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଛନ୍ତି । ଏହାଛଡ଼ା ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି।
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ମଧୁ ପଣ୍ଡିତ ଦାସ
ମଧୁ ପଣ୍ଡିତ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ ତ୍ରିବେନ୍ଦ୍ରମରେ ହୋଇଛି। ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିବା ପରେ ବିଜ୍ଞାନରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାସ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ଆଇଆଇଟି ମୁମ୍ବାଇରେ ବି-ଟେକରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୀତାର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପରେ ଯାହା ଆତ୍ମ ସନ୍ତୋଷୀ ପାଇଥିଲେ, ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ସଂସାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ବି-ଟେକ ପାଠ ପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ଆତ୍ମ ଶାନ୍ତିର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍କନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇସ୍କନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ସେ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ଇସ୍କନର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟପାତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଦେଶରେ ଯେମିତି କୌଣସି ପିଲା ଭୋକିଲା ନରହିବ, ସେଥିପଇଁ ଏହି ସଂସ୍ଥା କାମ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ।
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଖୁରସିଦ୍ ବାଟିଲୱାଲା
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଖୁରସିଦ୍ ବାଟିଲୱାଲା ଭାରତୀୟ ନୁହଁନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ମୂଳତଃ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ୟାରିସରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଇଆଇଟି ମୁମ୍ବାଇରୁ ଗଣିତରେ ଏମ୍ଏ ପାସ କରିଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ା ପରେ ସେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଚାରିକିରେ ମିଳୁନଥିଲା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷି। ତେଣୁ ଚାକିରିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ତା’ପରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ରବୀଶଙ୍କରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଆର୍ଟ ଅଫ ଲିଭିରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଏବେ ସେ ମନକୁ କେମିତି ଆୟତ୍ତ କରିହେବ, ସେହି ଜ୍ଞାନ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ।
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ମହନ ମହାରାଜ
ମହନ ମହାରାଜ ଓରଫ ସ୍ୱାମୀ ବିଦ୍ୟାନାଥଆନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ମହନ ମୈତ୍ରି। ତାଙ୍କ ଘର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ।୧୯୬୮ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ୫ ତାରିଖରେ ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। କୋଲକାତା ଜାଭିୟର କଲେଜରୁ ପାଠ ପଢ଼ା ସାରିବା କାନପୁର ଆଇଆଇଟିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ବି-ଟେକ କରିଥିଲେ। ବି-ଟେକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହେଲେ ଗଣିତ ପ୍ରତି ଥିବା ବିଶେଷ ରୂଚିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇନଥିଲେ। ବିଦେଶରୁ ଡକ୍ଟରେଟ ଉପାଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବା ପରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରେ ଟାଟା ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରିସର୍ଚରେ ଗଣିତ ପ୍ରଫେର ଭାବେ କାର୍ୟ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥି ସହ ଗୀତାର ମାର୍ମିକ କଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି।
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ। ତାଙ୍କ ଘର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରାରେ। ସେହିଠାରେ ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ହୋଇଥିଲା। ତା’ପରେ ସେ ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଟେକ ଓ ଆଇଆଇଏମ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ପିଜି ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତିର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ସରକାରୀ ନଥି ଭିତରେ ନିଜକୁ ନବାନ୍ଧି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲେ। ଗୀତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ । ଏଥିସହ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ରସାନାଥ ଦାସ
ରସାନାଥ ଦାସ ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ ବିଏ ଓ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏମ୍ବିଏ ପାସ କରିଥିଲେ। ପରେ ଡିଲୋଟୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା। ହେଲେ ସେଥିରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଉନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍କନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କର୍ପୋରେଟ ଦୁନିଆଠାରୁ ଦୂରେଇଯାଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଇଜରେ ଘୂରି ବୁଲିଲେ। ଏବେ ଭଗବତ କଥା ଓ ଗୀତାର ସାର ମର୍ମ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ।
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଅଭିରାଲ ଜେନ
ଅଭିରାଲ ଜେନ ଆଇଆଇଟି ବାରଣାସୀରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପାସ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ବଡ଼ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ଆପଣାଇଥିଲେ। ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଜୈନ ସାଧୁ ଭାବେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ।