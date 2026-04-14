୬ ବର୍ଷରେ ଡାଇବେଟିଜ୍କୁ ହରାଇଲେ ଅମିତ ଶାହ! କିଭଳି କମେଇଲେ ୨୦ କେଜିରୁ ଅଧିକ ଓଜନ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ!
ଶାହ ଖୋଲିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସିକ୍ରେଟ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମଧୁମେହ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରେ, ସେ କିପରି ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି କେବଳ ଏହି ରୋଗକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବରଂ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ମଧୁମେହ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ।
ଅମିତ ଶାହ କଣ କହିଲେ: ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମେ ୨୦୨୦ ପରେ, ମୁଁ ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲି।” ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ପାଇବା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଇବା, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଗେମ୍-ଚେଞ୍ଜର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଆଜି, ମୁଁ କୌଣସି ଆଲୋପାଥିକ୍ ଔଷଧ କିମ୍ବା ଇନସୁଲିନ୍ ବିନା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି।”
ନିୟମିତ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା: ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଠାତ୍ ଘଟେ ନାହିଁ; ଏହା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଫଳାଫଳ ମିଳିଥାଏ।
ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଉଭୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପାଇଁ ଅତି କମରେ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଉଚିତ। ଏହି ପରାମର୍ଶ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଆସିଛି।”
ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ: ଯଦି ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାରୁ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ। ଭଲ ନିଦ, ପ୍ରଚୁର ପାଣି ଏବଂ ଘରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଭିତରୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅଧିକ ଚିନି ପରିହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ହେବା ଉଚିତ। ସବୁବେଳେ ଜିମ୍ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ; ଆପଣ ଚାଲିବା, ଯୋଗ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ସ୍ଥିରତା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଶୀଘ୍ର ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ କ୍ରାସ୍ ଡାଏଟ୍ କିମ୍ବା ସର୍ଟକଟ୍ ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସେ, ଏବଂ କେବଳ ତାହା ସ୍ଥାୟୀ।
ଜୀବନଶୈଳୀରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଉଚିତ: ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯକୃତର ଯତ୍ନ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମଦ୍ୟପାନ ସୀମିତ କରିବା, ତେଲଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଫଳ ଏବଂ ହଳଦୀ ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଲାଭଦାୟକ। ତାଙ୍କର ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଛୋଟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା, ଏବଂ ସମୟ ସହିତ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ।