Oil Prices Impacted by War: ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ; ଫସଲ ଅମଳ ହେବାରେ ଲାଗିପାରେ ବ୍ରେକ, ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛି ଡିଜେଲ ସଙ୍କଟ!

ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆଉ ମିଳୁନି ଡିଜେଲ୍!

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଦେଶରେ ଥିବା କିଛି ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ ତେବେ ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ଯେକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବେ।

ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ବୋମାମାଡ଼ ଏବଂ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭାରତରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କୃଷି ସମୃଦ୍ଧ ନରସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ଆଗାମୀ ରବି ଫସଲ ଅମଳକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ। ଚାଷୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ, ତେବେ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଯୋଗାଣରେ ଗୁରୁତର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ।

ଡିଜେଲର ଆବଶ୍ଯକତା: ଗହମ ସମେତ ରବି ଫସଲ କ୍ଷେତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ଅମଳ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଥ୍ରେସର୍, ମୋଟର ପମ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷି ଉପକରଣ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଡିଜେଲର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରକ୍ତମୁଖା ହେଲାଣି ଇରାନ୍; ରାଗରେ ନେଉଛି…

ଖାମେନିଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତାବା ନପୁଂସକ ଥିଲେ?…

ଏହି ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ, ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଗାଁରୁ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାରେଲ, ଡ୍ରମ୍ ଏବଂ ପାଣି ଟାଙ୍କିକୁ ଟ୍ରଲିରେ ଲୋଡ୍ କରି ପମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି।

ବଡ଼ ବ୍ୟାରେଲ ଏବଂ ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିଜେଲ କିଣାଯାଉଛି: ନରସିଂହପୁରର ସାଲିଚୌକାରେ ଥିବା ଆନନ୍ଦ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା। ଅନେକ ଚାଷୀ ଏକାଥରେ 400 ରୁ 600 ଲିଟର ଡିଜେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ଯ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କେହି କେହି ଡିଜେଲ ନ ମିଳିବା ଭୟରେ ଆବଶ୍ଯକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଡି଼ଜେଲ କିଣୁଛନ୍ତି।

ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଭୟ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପମ୍ପ ଅପରେଟରମାନେ ସକାଳ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ 1,500 ରୁ 2,000 ଲିଟର ଡିଜେଲ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଅପରେଟରମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ଗତି ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଷ୍ଟକ୍ ସରିଯାଇପାରେ। ଅନ୍ଯପଟେ ଚାଷୀ ଡିଜେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗାଇ ଛିଡା ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ରକ୍ତମୁଖା ହେଲାଣି ଇରାନ୍; ରାଗରେ ନେଉଛି…

ଖାମେନିଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତାବା ନପୁଂସକ ଥିଲେ?…

ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫଟୋ-ଭିଡିଓ ନାଁରେ କେହି…

EPFO ର 7 କୋଟି ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି…

1 of 3,954