କିପରି ହୋଇଥିଲା ଚକୋଲେଟର ଆବିଷ୍କାର? ଏହା କେଉଁ ଜିନିଷରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି ଚକୋଲେଟ୍ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଏବଂ କେକ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏବଂ ପାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିରେ ମିଶାଯାଏ।

କିନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଚକୋଲେଟ୍ ମିଠାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ, ଚକୋଲେଟର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ଖାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ଏକ ତିକ୍ତ, ମସଲାଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା।

ଚକୋଲେଟର ଇତିହାସ:

ଚକୋଲେଟର କାହାଣୀ ପ୍ରାୟ ୪,୦୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରାଚୀନ ମେସୋଆମେରିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର କିଛି ଅଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।

ଐତିହାସିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କୋକୋ ଗଛ ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଲମେକ ସଭ୍ୟତାର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ।

ଚକୋଲେଟର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର:

ଚକୋଲେଟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୂପଗୁଡ଼ିକ ଆଜିର କ୍ଷୀର ଚକୋଲେଟ୍ ବାର୍ ପରି କିଛି ନଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକମାନେ କୋକୋ ବିନ୍ସକୁ ପେଷ୍ଟ କରି ପାଣି, ଲଙ୍କା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମସଲା ସହିତ ମିଶ୍ରିତ କରି ଏକ ଫେଣଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ।

ଏହି ପାନୀୟ ତିକ୍ତ, ମସଲାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ମିଠା ନଥିବା ଥିଲା। ଏଥିରେ ଆଜିର ଚକୋଲେଟ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଚିନି କିମ୍ବା କ୍ରିମି ଗଠନର ଅଭାବ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାୟା ଏବଂ ଆଜଟେକ୍ ଭଳି ସଭ୍ୟତା ଚକୋଲେଟ୍ କୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେବତାଙ୍କ ପାନୀୟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ।

କୋକୋ ବିନ୍ସକୁ ଟଙ୍କା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା:

ଆଜଟେକ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ କାକୋ ବିନ୍ସ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ସାମଗ୍ରୀ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସେବା ପାଇଁ କୋକୋ ବିନ୍ସ ବିନିମୟ କରିପାରିବେ।

ଐତିହାସିକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିନ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟ ଟଙ୍କା ପରି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା।

ଚକୋଲେଟ୍ କିପରି ୟୁରୋପରେ ପହଞ୍ଚିଲା:

୧୬ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ବାହାରେ ଚକୋଲେଟ୍ ବହୁଳ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ନଥିଲା। ସ୍ପାନିସ୍ ପରିଭ୍ରମଣକାରୀ ହର୍ଣ୍ଣାନ କୋର୍ଟେସ୍ ଆଜଟେକ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ କୋକୋ ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ପେନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ।

ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଏହି ତିକ୍ତ ପାନୀୟକୁ ଅଜବ ମନେ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଚିନି, ଭାନିଲା ଏବଂ ଡାଲଚିନି ମିଶାଇ ଏହାର ସ୍ୱାଦକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।

ସମୟ ସହିତ, ୟୁରୋପୀୟ ରାଜକୀୟ ପରିବାର ଏବଂ ଧନୀ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା। କାରଣ କୋକୋ ମହଙ୍ଗା ଥିଲା ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନି କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା।

କଠିନ ଚକୋଲେଟର ଉଦ୍ଭାବନ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଲା:

ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି, ଚକୋଲେଟ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ପାନୀୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ୧୮୨୮ ମସିହାରେ ଡଚ୍ ରସାୟନବିଦ୍ କୋଏନରାଡ୍ ଭାନ୍ ହାଉଟେନ୍ କୋକୋ ପ୍ରେସ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା ପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆସିଥିଲା।

ଏହି ମେସିନ୍ କୋକୋ ବିନ୍ସରୁ କୋକୋ ବଟରକୁ ପୃଥକ କରିବା ସହଜ କରିଥିଲା। ଏହା ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ଏକ ମସୃଣ କୋକୋ ପାଉଡର ଏବଂ ଶେଷରେ, କଠିନ ଖାଦ୍ୟ ଚକୋଲେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା।

ଏହି ଉଦ୍ଭାବନ ଚକୋଲେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଥିଲା ​​ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଚକୋଲେଟ୍ ବାର୍, କ୍ୟାଣ୍ଡି ଏବଂ ମିଠା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥିଲା।

