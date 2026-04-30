AC Invention: ACର ଉଦ୍ଭାବନ କିପରି ହୋଇଥିଲା? କାହାଣୀ ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି…

ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏହି କାମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା AC।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକା ଦିନରେ ACର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଆଦୌ ଆରାମ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ, ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି କାରଣ କ’ଣ ଥିଲା। ଏବଂ ACର ଉଦ୍ଭାବନ କିପରି ହୋଇଥିଲା?

ବ୍ରୁକଲିନର ଏକ ମୁଦ୍ରଣ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ୧୯୦୨ ମସିହାରେ ଆଧୁନିକ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଥିଲା।

ବାୟୁରେ ଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ କାଗଜଟି ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ଏବଂ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସଂରଚନା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା। ୱିଲିସ୍ ହାଭିଲାଣ୍ଡ କ୍ୟାରିଅର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିଥିଲେ।

ବାହକ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଯେ ଥଣ୍ଡା କଏଲ ଉପରେ ପବନ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାୟୁକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ସହିତ ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ କରେ। ଏହି ନୀତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଂ ସିଷ୍ଟମର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆଧାର ଭାବରେ ରହିଆସିଛି।

ଏହି ଉଦ୍ଭାବନ ଯୋଗୁଁ, କ୍ୟାରିଅରଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଂର ଜନକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ଜଗତରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଥିଲା ​​ଏବଂ ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା।

ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ AC ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆରାମର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେବାକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା।

୧୯୨୦ ଦଶକରେ, ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ସିନେମା ହଲରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଂ ସ୍ଥାପନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାସରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଥଣ୍ଡା ପବନର ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଥିଏଟରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, AC ଏକ ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଥିଲା।

ଆଧୁନିକ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଲୋକମାନେ ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ବରଫ ତିଆରି ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ରୋମ ଭଳି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ତାପମାତ୍ରା କମ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ଏବଂ ଓଦା ଚାଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ।

