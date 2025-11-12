କିପରି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବେ ଅନାୟା ବାଙ୍ଗର, ସେ ମା’ ହେବେ ନା ବାପା? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ
ଏହି ଉପାୟରେ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବି ମା'-ବାପା ହୋଇପାରିବେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରିଆଲିଟି ଶୋ ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅନାୟା ବାଙ୍ଗର ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଏକ ଗଭୀର ଏବଂ ସାହସିକ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ଅନାୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଶୁକ୍ରାଣୁକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଥିଲେ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ, ସରୋଗେସି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ।
ଅନାୟା କହିଥିଲେ, “ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ଥିଲା: ମୁଁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବାଛିପାରିବି କିମ୍ବା ହରମୋନ୍ ଚିକିତ୍ସା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଶୁକ୍ରାଣୁକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିପାରିବି।
ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକଳ୍ପକୁ ବାଛିଲି କାରଣ ମୁଁ ଯଦି କେବେବି କୌଣସି ଦିନ ମା ହେବାକୁ ଚାହିଁବି। ମୁଁ ନିଜେ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରୋଗେସି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସନ୍ତାନ ପାଇପାରିବି। ଏହା ସମ୍ଭବ କି ନାହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ।”
ଏହା କ’ଣ ସମ୍ଭବ:
ଅନାୟାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଏବଂ ସମ୍ଭବ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ଶକ୍ତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ସେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଫ୍ରିଜିଂ କିମ୍ବା ଏଗ୍ ଫ୍ରିଜିଂକୁ ବାଛିପାରିବେ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭବିଷ୍ୟତରେ IVF କିମ୍ବା ସରୋଗେସି ମାଧ୍ୟମରେ ଜୈବିକ ସନ୍ତାନ ପାଇବାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନାୟା ନିଜେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଶୁକ୍ରାଣୁକୁ ଦାତା ଡିମ୍ବାଣୁ ଏବଂ ସରୋଗେଟ୍ ମାଆଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପୁରୁଷ ଶରୀରରେ ଗର୍ଭାଶୟ, ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହରମୋନ୍ ସିଷ୍ଟମର ଅଭାବ ରହିଛି।
କିଛି ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗର୍ଭାଶୟ ପ୍ରତିରୋପଣ ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସଫଳ ଗର୍ଭଧାରଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସରୋଗେସି ଏକମାତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ।
ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରମାନେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି:
ଅନାୟାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ସର୍ଜରୀ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଶୁକ୍ରାଣୁକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରି ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସରୋଗେସି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଜୈବିକ ସନ୍ତାନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଆଜି, ଅନେକ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଣ୍ଡର ଲୋକ, ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହିଳା, ହରମୋନ୍ ଚିକିତ୍ସା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଜନନ ସଂରକ୍ଷଣର ଏହି ପଥ ବାଛୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ସୋସାଇଟି ଫର୍ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ମେଡିସିନ୍ (ASRM) ର ୨୦୨୧ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ କିମ୍ବା ଡିମ୍ବ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବା ଟ୍ରାଞ୍ଜିଣ୍ଡର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିତାମାତା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, WHO ର ୨୦୨୩ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ପ୍ରଜନନ ସଂରକ୍ଷଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଣ୍ଡର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ଅଧିକାରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ।