ହରମୁଜ୍ ଦେଇ କିପରି ଯିବେ ଜାହାଜ, କଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟୋଲ୍ ? ଇରାନ-ଆମେରିକା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପରେ ଏବେ ଏହିସବୁ ନୂଆ ନିୟମ ହେବ
ଇରାନର ସୁପ୍ରିମ ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲର ବିବୃତିରେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରଶାସନ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ହରମୁଜ୍ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
Strait Of Hormuz : ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଓ ତିକ୍ତତାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ଅବଧିକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ହରମୁଜ୍ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଟୋଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ?
ଇରାନର ସୁପ୍ରିମ ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍ର ସେହି ବିବୃତିରେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରଶାସନ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗାମୀ ୬୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ହରମୁଜ୍ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା MoU ର ଧାରା ସଂଖ୍ୟା ୫ ଅନୁଯାୟୀ ଅଟେ।
ହରମୁଜ୍ ଦେଇ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳର ନୂଆ ନିୟମ କଣ?
ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ହରମୁଜ୍ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ‘ପର୍ସିଆନ ଗଲ୍ଫ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ’ ନାମକ ଏକ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ଅନୁରୋଧ ପଠାଇବାକୁ ହେବ। ସେହି ପ୍ରଶାସନକୁ ଉକ୍ତ ଅନୁରୋଧଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା, ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଣାଳୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେବା ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି। ୬୦ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ, ଇରାନ ଏକ ପ୍ରକାର ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଘୋଷଣା କରୁଛି।
ଇରାନ-ଆମେରିକା ଚୁକ୍ତିରେ ଆଉ କଣ କଣ ଅଛି?
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୁଦ ପେଜେସ୍କିଆନ ଏକ ୧୪-ଦଫା ବିଶିଷ୍ଟ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ଵାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଇରାନ ଉପରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଇରାନ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ଵକୁ ନିଜର ତେଲ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଇରାନକୁ କୋଟି କୋଟି ଡଲାରର ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ୩୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ପାଣ୍ଠି (ଫଣ୍ଡିଂ) ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ।
ଇରାନ-US ଡିଲ୍ର ୧୪ଟି ପ୍ରମୁଖ ପଏଣ୍ଟ
୧. ଲେବାନନ ସମେତ ସମସ୍ତ ସାମରିକ ସମରକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ଏବଂ ଏବେଠାରୁ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ବା ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ନ କରିବା, ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଧମକ ବା ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବା ଏବଂ ଲେବାନନର ଏକତା ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ଵକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ଏହି ବୁଝାମଣା ପତ୍ରରେ ସ୍ଵାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି।
୨. ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ପରସ୍ପରର ସାର୍ବଭୌମତ୍ଵ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଏବଂ ପରସ୍ପରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି।
୩. ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ସର୍ବାଧିକ ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପାରସ୍ପରିକ ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ।
୪. ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଆମେରିକା ଇରାନ ବିରୋଧରେ ନୌସେନା ଅବରୋଧ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଧାବିଘ୍ନ ହଟାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନାର ଅବରୋଧ ହଟାଇବା ପାଇଁ ୩୦ ଦିନର ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଵାଭାବିକ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ତର ଇରାନ ଦ୍ଵାରା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପରିଚାଳିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାତାୟାତ ଅନୁପାତରେ ରଖାଯିବ।
୫. ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରୁ ଓମାନ ସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତାୟାତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଚଳାଚଳ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଗାମୀ ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାରୁଦ ସୁରଙ୍ଗ (ମାଇନ୍ସ) ଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବ। ହରମୁଜ୍ରେ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସେବାର ରୂପରେଖ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ, ଓମାନ ସହିତ ଦ୍ଵିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବ।
୬. ଇରାନର ପୁନର୍ନିମାଣ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ୩୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ସହମତି ଭିତ୍ତିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଛି। ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଶୈଳୀ ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିର ଅଂଶ ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ସମ୍ପୃକ୍ତ କାରବାର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଲାଇସେନ୍ସ, ରିହାତି ଏବଂ ଅନୁମତି ଆମେରିକା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
୭. ଆମେରିକା ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି।
୮. ଇରାନ ପୁଣିଥରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ସେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର (ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଓପନ) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ନାହିଁ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଇରାନର ୟୁରେନିୟମ ସମୃଦ୍ଧକରଣ (ୟୁରେନିୟମ ଏନ୍ରିଚ୍ମେଣ୍ଟ) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭବିଷ୍ୟତ, ତା’ର ସମୃଦ୍ଧ ଆଣବିକ ସାମଗ୍ରୀର ମହଜୁଦ୍ ଏବଂ ଇରାନର ଆଣବିକ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଣବିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିରେ ଏକ ସହଯୋଗ ଭିତ୍ତିଭୂମି (କୋଅପରେସନ ଫ୍ରେମୱାର୍କ) ସାମିଲ କରାଯିବ।
୯. ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି (Status Quo) ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇରାନ ନିଜ ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବ ଏବଂ ଆମେରିକା କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ, ଆମେରିକା ଇରାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଉ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ପଠାଇବ ନାହିଁ।
୧୦. ଆମେରିକା ଏହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେରିକାର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ଟ୍ରେଜେରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ) ଇରାନର ଅଶୋଧିତ ତେଲ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଏହାର ରପ୍ତାନି ତଥା ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କାରବାର, ବୀମା, ପରିବହନ ଇତ୍ୟାଦି ସମେତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବା ପାଇଁ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବ।
୧୧. ଏହି ଚୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା କ୍ଷଣି ଆମେରିକା ଇରାନର ଫ୍ରିଜ୍ ବା ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି (ଏସେଟ୍ସ) ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏହି ପାଣ୍ଠି ମୁକ୍ତ କରିବା ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ।
୧୨. ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ଏହି କଥା ଉପରେ ସହମତ ଅଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିର ଭବିଷ୍ୟତର ଅନୁପାଳନ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ଏଗ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ।
୧୩. ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ଏବଂ ଏହି MoU ର ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ୧, ୪, ୫, ୧୦, ଏବଂ ୧୧ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ତଥା ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ କେବଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ।
୧୪. ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିକୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ (UNSC) ର ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦ୍ଵାରା ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।